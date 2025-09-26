onedio
Psikolojisi Çökmüş Burçlar: Hayatın Yükünü Taşıyamıyorlar!

Psikolojisi Çökmüş Burçlar: Hayatın Yükünü Taşıyamıyorlar!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 09:39

Bazı insanlar, küçük sorunları bile ağır bir yük gibi hisseder. Astrolojiye göre bazı burçlar, stres ve hayal kırıklığı karşısında diğerlerinden daha çabuk yorgun düşer. İşte psikolojisi bitmiş burçlar...

Yengeç Burcu

Duygusal dünyası çok yoğun olan Yengeçler, sevdiklerinin tepkilerini derinden alır. Bu durum onları kısa sürede yıpratabilir.

Balık Burcu

Başkalarının acısını kendi acılarıymış gibi hisseden Balıklar, empatiyi fazla zorlar. Kendilerini yalnız hissettiklerinde psikolojileri kolayca çöker.

Başak Burcu

Mükemmeliyetçi Başaklar, her şeyi kontrol edemediğinde kendilerini suçlar. Eleştiriye karşı hassasiyetleri, streslerini artırır.

Akrep Burcu

Yoğun duygularını içine atan Akrepler, hayal kırıklığı ve ihanet karşısında zorlanır. Duygularını saklamak, onları daha da yıpratır.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
