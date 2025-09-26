"Olağanüstü İnsan": 117 Yaşına Kadar Yaşayan İspanyol Kadının Sırrı Çözüldü

Kan, tükürük, idrar ve dışkı örnekleri üzerinden yapılan analizlerde, Branyas’ın bazı yaşlılık biyobelirteçlerine sahip olduğu görüldü. Hücresel yaşlanmayı gösteren kısalmış telomerler ve yaşla biriken bazı B hücreleri ile klonal hematopoez gibi durumlar bunlar arasındaydı.

Buna karşın düşük iltihaplanma seviyeleri, gençleşmiş bağırsak sağlığı ve genç bir epigenoma sahip olması dikkat çekti. Epigenom, DNA dizisindeki değişikliklerden bağımsız olarak genlerin nasıl ifade edildiğini belirleyen ve kalıtımsal olabilen değişiklikleri ifade ediyor.