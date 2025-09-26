"Olağanüstü İnsan": 117 Yaşına Kadar Yaşayan İspanyol Kadının Sırrı Çözüldü
117 yaşına ulaşan Maria Branyas, uzun ömrüyle bilim insanlarının ilgisini çekti. Araştırmalar, genetik yapısı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bir araya gelerek yaşlanma ve hastalık süreçlerini ayrı tutabileceğini ortaya koydu.
Maria Branyas, 117 yaşında hayata veda ettiğinde dünyanın en yaşlı insanı olarak dikkat çekmişti.
Branyas, hayatının son döneminde bir grup İspanyol araştırmacıya genetik ve mikrobiyom örnekleri vermeyi kabul etti.
Araştırmacılar Branyas’ı “olağanüstü bir birey” olarak tanımladı.
