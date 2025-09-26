onedio
"Olağanüstü İnsan": 117 Yaşına Kadar Yaşayan İspanyol Kadının Sırrı Çözüldü

Metehan Bozkurt
26.09.2025 - 08:59

117 yaşına ulaşan Maria Branyas, uzun ömrüyle bilim insanlarının ilgisini çekti. Araştırmalar, genetik yapısı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bir araya gelerek yaşlanma ve hastalık süreçlerini ayrı tutabileceğini ortaya koydu.

İşte detaylar...

Maria Branyas, 117 yaşında hayata veda ettiğinde dünyanın en yaşlı insanı olarak dikkat çekmişti.

Ancak yapılan araştırmalar, biyolojik yaşının kronolojik yaşından çok daha genç olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları uzun süredir supercentenarian olarak adlandırılan, yani 110 yaş ve üstü yaşayan kişilerle ilgileniyor ve bu bireylerin uzun ömürlerinin ardındaki sırları anlamaya çalışıyor.

Branyas, hayatının son döneminde bir grup İspanyol araştırmacıya genetik ve mikrobiyom örnekleri vermeyi kabul etti.

Kan, tükürük, idrar ve dışkı örnekleri üzerinden yapılan analizlerde, Branyas’ın bazı yaşlılık biyobelirteçlerine sahip olduğu görüldü. Hücresel yaşlanmayı gösteren kısalmış telomerler ve yaşla biriken bazı B hücreleri ile klonal hematopoez gibi durumlar bunlar arasındaydı.

Buna karşın düşük iltihaplanma seviyeleri, gençleşmiş bağırsak sağlığı ve genç bir epigenoma sahip olması dikkat çekti. Epigenom, DNA dizisindeki değişikliklerden bağımsız olarak genlerin nasıl ifade edildiğini belirleyen ve kalıtımsal olabilen değişiklikleri ifade ediyor.

Araştırmacılar Branyas’ı “olağanüstü bir birey” olarak tanımladı.

Kalp hastalığı, diyabet ve Alzheimer veya Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlayan genetik varyasyonları da vardı. Bulgular, Cell Reports Medicine dergisinde yayımlandı ve insan yaşlanmasının biyolojisine dair yeni bir bakış açısı sunduğu, sağlıklı yaşlanma biyobelirteçlerini işaret ettiği ve yaşam süresini uzatma potansiyeli olan stratejileri ortaya koyduğu vurgulandı.

Branyas’ın uzun ömründe genetik faktörlerin büyük rol oynadığı görülse de, yaşam tarzı alışkanlıklarının da etkili olabileceği üzerinde duruldu. Günlük üç kez yoğurt tüketimi, Akdeniz diyetine bağlılık, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve dengeli ruh sağlığı onun sağlıklı yaşlanmasına katkı sağladı. Aktif sosyal yaşamı ve okuma, piyano çalma ve bahçe işleri gibi düzenli hobileri de yaşam kalitesini destekledi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
