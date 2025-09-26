OpenAI'ın CEO'su Sam Altman Açıkladı: Yapay Zeka Kanseri Ne Zaman Tedavi Edecek?
OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekânın geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altman, yeterli işlem gücüne ulaşıldığında yapay zekânın kanseri tedavi etme ihtimalinin gerçek bir olasılık olabileceğini söyledi.
İşte detaylar...
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekanın geleceğine dair bazı tahminlerde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altman, “Yapay zekâ beklediğimiz şekilde ilerlerse, inanılmaz şeyler mümkün olacak” diyerek kanser tedavisi konusunda umut verici mesajlar verdi.
OpenAI’ın planları arasında her hafta yeni yapay zekâ altyapısı üretebilecek bir fabrika kurmak da var.
Altman’ın bu iddialı yorumları, OpenAI ile Nvidia arasında imzalanan dev iş birliğinin hemen ardından geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın