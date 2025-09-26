onedio
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
OpenAI'ın CEO'su Sam Altman Açıkladı: Yapay Zeka Kanseri Ne Zaman Tedavi Edecek?

Yapay Zeka ChatGPT kanser
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 07:16

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekânın geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altman, yeterli işlem gücüne ulaşıldığında yapay zekânın kanseri tedavi etme ihtimalinin gerçek bir olasılık olabileceğini söyledi.

İşte detaylar...

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda
OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekanın geleceğine dair bazı tahminlerde bulundu.

“Abundant Intelligence” (Bol Zekâ) başlıklı yazısında Altman, yapay zekânın sahip olacağı muazzam işlem gücü sayesinde kanser gibi insanlığın en büyük sorunlarının çözümünde rol oynayabileceğini söyledi.

Altman, “Yapay zekâ beklediğimiz şekilde ilerlerse, inanılmaz şeyler mümkün olacak” diyerek kanser tedavisi konusunda umut verici mesajlar verdi.

Altman'a göre 10 gigawatt’lık işlem gücüne ulaşabilen bir yapay zekâ, sadece kanseri tedavi etmenin yollarını keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda dünyadaki her öğrenciye kişiselleştirilmiş eğitim sunabilecek potansiyele sahip olacak.

OpenAI’ın planları arasında her hafta yeni yapay zekâ altyapısı üretebilecek bir fabrika kurmak da var.

Ancak Altman bu seviyeye ulaşmanın uzun sürebileceğini belirtiyor.

Yapay zeka şuan da bile bilimsel keşiflerde önemli rol oynamaya başladı. Google DeepMind’ın geliştirdiği AlphaFold aracı, ilaç ve aşı araştırmalarını hızlandırıyor. Ayrıca yapay zekâ, kanser teşhisinde kullanılan yöntemleri de geliştiriyor. Ancak uzmanlara göre kanser tek bir hastalık değil, yüzlerce farklı türden oluşan karmaşık bir yapı. Bu nedenle en gelişmiş yapay zekâ bile tek bir kanser türünü tamamen tedavi etmenin yollarını bulmakta zorlanabilir.

Altman’ın bu iddialı yorumları, OpenAI ile Nvidia arasında imzalanan dev iş birliğinin hemen ardından geldi.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu anlaşmayı “tarihin en büyük yapay zekâ altyapı projesi” sözleriyle duyurdu. Yeni nesil veri merkezleriyle desteklenecek bu ortaklığın, yapay zekâyı laboratuvarlardan çıkarıp günlük yaşamın her alanına taşıması bekleniyor. İlk veri merkezlerinin önümüzdeki yılın ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Huang, “Zekâyı her uygulamaya, her kullanım alanına, her cihaza bağlayacağız ve daha yolun çok başındayız” diyerek projeye dair bakış açısını da paylaştı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Yorumlar Aşağıda
