OpenAI'ın CEO'su Sam Altman Açıkladı: Yapay Zeka Kanseri Ne Zaman Tedavi Edecek?

Ancak Altman bu seviyeye ulaşmanın uzun sürebileceğini belirtiyor.

Yapay zeka şuan da bile bilimsel keşiflerde önemli rol oynamaya başladı. Google DeepMind’ın geliştirdiği AlphaFold aracı, ilaç ve aşı araştırmalarını hızlandırıyor. Ayrıca yapay zekâ, kanser teşhisinde kullanılan yöntemleri de geliştiriyor. Ancak uzmanlara göre kanser tek bir hastalık değil, yüzlerce farklı türden oluşan karmaşık bir yapı. Bu nedenle en gelişmiş yapay zekâ bile tek bir kanser türünü tamamen tedavi etmenin yollarını bulmakta zorlanabilir.