onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu? Çocuklarının Ödevlerini Yapan Kadından İlginç Açıklamalar

Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu? Çocuklarının Ödevlerini Yapan Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 15:49

Bir kadın, çocuklarının ödevlerini bizzat kendisinin yaptığını itiraf edince sosyal medyada büyük tartışma yarattı. “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?” dedirten açıklamalarıyla hem şaşkınlık hem de tepki topladı. Kimi kullanıcılar annenin yaklaşımını eleştirirken kimileri de söylediklerinde haklı pay buldu.

Bakalım siz neler düşüneceksiniz...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/368...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD’de yaşayan üç çocuk annesi Lottie Weaver, TikTok’ta paylaştığı bir video ile büyük bir tartışma başlattı.

ABD’de yaşayan üç çocuk annesi Lottie Weaver, TikTok’ta paylaştığı bir video ile büyük bir tartışma başlattı.

Weaver, 12 yaşındaki Berklie, 9 yaşındaki Kinlee ve 6 yaşındaki Hadley’nin ödevlerini zaman zaman kendisinin yaptığını itiraf etti.

“Çocuklarım okulda zaten tüm gün ders işliyor, ödevlerini yapıyor ve disiplinli davranıyorlar. Eve geldiklerinde ise bazen çok yorulmuş oluyorlar. O noktada onlara cevapları ben veriyorum” diyen Weaver, bu yöntemi çocuklarının “negatif bir çocukluk” yaşamamaları için tercih ettiğini söyledi.

Anne, çocuklarının notlarının gayet iyi olduğunu ve sınıflarında başarılı olduklarını belirterek, “Eğer geri kalıyor olsalardı bu farklı bir mesele olurdu. Ama durum öyle değil” ifadelerini kullandı.

Anne, çocuklarının notlarının gayet iyi olduğunu ve sınıflarında başarılı olduklarını belirterek, “Eğer geri kalıyor olsalardı bu farklı bir mesele olurdu. Ama durum öyle değil” ifadelerini kullandı.

Weaver’ın videosu kısa sürede 891 binden fazla izlendi ve büyük yankı uyandırdı. Birçok öğretmen ve ebeveyn, bu yöntemin çocuklara zarar verdiğini savundu.

Bir öğretmen, “Ödevin yarım bırakılması ama çocuğun kendi emeğiyle yapılmış olması, hazır cevap almalarından çok daha değerlidir” yorumunu yaptı. Bir diğer öğretmen ise, “Bu, çocukların ileride ihtiyaç duyacakları çalışma disiplinini ellerinden alıyor” diyerek eleştirdi.

Weaver ise eleştirilere kulak asmadığını, ebeveynlik konusunda “açık ve dürüst” olmayı tercih ettiğini söyledi: “Gerçekten umurumda değil. Çocuklarım zaten sınıfın en iyileri. Benim görevim onlara destek olmak.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın