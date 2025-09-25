Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu? Çocuklarının Ödevlerini Yapan Kadından İlginç Açıklamalar

Weaver’ın videosu kısa sürede 891 binden fazla izlendi ve büyük yankı uyandırdı. Birçok öğretmen ve ebeveyn, bu yöntemin çocuklara zarar verdiğini savundu.

Bir öğretmen, “Ödevin yarım bırakılması ama çocuğun kendi emeğiyle yapılmış olması, hazır cevap almalarından çok daha değerlidir” yorumunu yaptı. Bir diğer öğretmen ise, “Bu, çocukların ileride ihtiyaç duyacakları çalışma disiplinini ellerinden alıyor” diyerek eleştirdi.

Weaver ise eleştirilere kulak asmadığını, ebeveynlik konusunda “açık ve dürüst” olmayı tercih ettiğini söyledi: “Gerçekten umurumda değil. Çocuklarım zaten sınıfın en iyileri. Benim görevim onlara destek olmak.”