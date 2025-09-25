Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu? Çocuklarının Ödevlerini Yapan Kadından İlginç Açıklamalar
Bir kadın, çocuklarının ödevlerini bizzat kendisinin yaptığını itiraf edince sosyal medyada büyük tartışma yarattı. “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?” dedirten açıklamalarıyla hem şaşkınlık hem de tepki topladı. Kimi kullanıcılar annenin yaklaşımını eleştirirken kimileri de söylediklerinde haklı pay buldu.
Bakalım siz neler düşüneceksiniz...
ABD’de yaşayan üç çocuk annesi Lottie Weaver, TikTok’ta paylaştığı bir video ile büyük bir tartışma başlattı.
Anne, çocuklarının notlarının gayet iyi olduğunu ve sınıflarında başarılı olduklarını belirterek, “Eğer geri kalıyor olsalardı bu farklı bir mesele olurdu. Ama durum öyle değil” ifadelerini kullandı.
