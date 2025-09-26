Zehirlenmeye Yol Açıyor: İngiltere Sınırında 236 Bin Sahte Labubu Oyuncağı Ele Geçirildi
İngiltere’de bu yıl sınırda ele geçirilen 259.000 sahte oyuncağın 236.000’i Labubu markasına ait. Bazıları toksik kimyasallar içeriyor.
Labubu oyuncakları son dönemin en popüler oyuncaklarından biri haline geldi.
Sınırda ele geçirilen sahte oyuncakların neredeyse üçte biri güvenlik testlerini geçemedi.
2025 yılı itibarıyla sınırda ele geçirilen 259.000 sahte oyuncağın 236.000’i Labubu.
