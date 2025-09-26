onedio
Zehirlenmeye Yol Açıyor: İngiltere Sınırında 236 Bin Sahte Labubu Oyuncağı Ele Geçirildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 11:38

İngiltere’de bu yıl sınırda ele geçirilen 259.000 sahte oyuncağın 236.000’i Labubu markasına ait. Bazıları toksik kimyasallar içeriyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c86...
Labubu oyuncakları son dönemin en popüler oyuncaklarından biri haline geldi.

Hatta artık Labubu oyuncakları statü göstergesi desek abartmayız.

İngiltere’de bu yıl ele geçirilen sahte oyuncakların büyük çoğunluğunu Labubu oyuncakları oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 3,5 milyon sterlin değerinde sahte oyuncağın yüzde 90’ı Labubu markasına ait.

Sınırda ele geçirilen sahte oyuncakların neredeyse üçte biri güvenlik testlerini geçemedi.

Intelectual Property Office (IPO) yetkilileri, bu oyuncaklarda zararlı kimyasallar ve boğulma riski oluşturan parçalar bulunduğunu açıkladı. Yeni başlatılan “Sahte Oyuncaklar, Gerçek Tehlikeler” kampanyasıyla, sahte ürünlerin tehlikelerine dikkat çekilmek isteniyor.

2025 yılı itibarıyla sınırda ele geçirilen 259.000 sahte oyuncağın 236.000’i Labubu.

Sahte oyuncak alanların neredeyse yarısı sorun yaşadığını bildiriyor. Oyuncakların hemen kırılması, güvenli olmayan etiketler, toksik kokular ve çocuklarda hastalık gibi problemler raporlandı. IPO yetkilileri, “Bu ürünler yasal olarak gerekli tüm güvenlik kontrollerinden kaçtı. Çocuk güvenliği her şeyden önce gelir, lütfen çocuğunuzun sahte ürünü test etmesine izin vermeyin” dedi.

