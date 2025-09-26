onedio
Uzmanlar Uyardı: En Çok Görmezden Gelinen 5 Kanser Belirtisi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
26.09.2025 - 14:25

Günlük hayatta basit bir yorgunluk ya da hafif rahatsızlık gibi görünen bazı belirtiler, aslında vücudunuzun ciddi bir uyarısı olabilir. Uzmanlar, sık göz ardı edilen beş kanser işaretine dikkat çekiyor ve bu tür değişimlerde vakit kaybetmeden doktora başvurmanın önemini vurguluyor.

İşte görmezden gelinmemesi gereken kanser belirtileri...

Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Verilen bilgiler farklı kaynaklardan yerelleştirilerek aktarılmıştır.

Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/ex...
Uzmanlar, çoğu zaman göz ardı edilen ama dikkate alınması gereken beş kanser belirtisine dikkat çekiyor.

Günlük yorgunluk ya da basit rahatsızlıklar gibi görülebilen bu işaretler, aslında çok daha ciddi bir sağlık sorununa işaret edebilir.

Kanser bazen hiçbir belirti göstermeden ortaya çıkabiliyor. Ancak çoğu durumda, vücut önceden küçük uyarılar gönderiyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden uzmanlar, bu sinyallerin küçümsenmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle yeni başlayan ya da giderek şiddetlenen değişimlerde, vakit kaybetmeden doktora başvurmak hayat kurtarıcı olabilir.

İşte Dikkat Edilmesi Gereken Belirtiler

Nefes Darlığı

Spor sonrası nefes nefese kalmak olağan. Ancak merdiven çıkarken ya da günlük aktivitelerde beklenmedik bir şekilde nefes almakta zorlanıyorsanız bu normal değildir. Uzmanlara göre bu tür durumlarda mutlaka doktora görünmek gerekir.

Nedensiz Kanamalar

Her kanama kanser belirtisi olmayabilir ancak bazıları özellikle önemlidir. Öksürükle gelen kan, idrarda veya dışkıda kan görülmesi, anormal vajinal kanamalar ya da meme ucundan gelen kanlı akıntı mutlaka araştırılmalıdır. Bu tür belirtiler farklı hastalıklardan da kaynaklanabilir ama ihmal edilmemesi gerekir.

Şişlik ve Kitleler

Vücutta ortaya çıkan şişlikler çoğu zaman zararsız olabilir. Örneğin, soğuk algınlığı sırasında lenf bezleri şişebilir. Ancak geçmeyen, alışılmışın dışında bir kitle fark ederseniz doktora danışmak önemlidir.

Yutkunma Güçlüğü ve Şişkinlik

Yiyeceklerin boğazınızda takılıp kalıyor gibi hissettirmesi “disfaji” olarak bilinir. Tek başına ciddi olmayabilir ancak zamanla artarsa araştırılmalıdır. Ayrıca, çok az yemek yemiş olmanıza rağmen sürekli şişkinlik hissetmek de göz ardı edilmemelidir.

Vücut Fonksiyonlarındaki Değişiklikler

Kabızlık ya da ishal zaman zaman herkesin yaşayabileceği durumlar. Fakat ani başlayan ve kalıcı hale gelen değişiklikler, özellikle idrar ya da dışkılama sırasında zorlanma, idrarla birlikte hava çıkması ya da bağırsakların tam boşalmadığı hissi, önemli bir işaret olabilir.

Uzmanlar bu belirtilerin her zaman kansere işaret etmediğini hatırlatıyor. Ancak erken tanının tedavi sürecinde büyük fark yarattığı da biliniyor. Bu nedenle vücudun verdiği sinyalleri ciddiye almak ve ihmal etmemek büyük önem taşıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
