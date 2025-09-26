Uzmanlar Uyardı: En Çok Görmezden Gelinen 5 Kanser Belirtisi

Nefes Darlığı

Spor sonrası nefes nefese kalmak olağan. Ancak merdiven çıkarken ya da günlük aktivitelerde beklenmedik bir şekilde nefes almakta zorlanıyorsanız bu normal değildir. Uzmanlara göre bu tür durumlarda mutlaka doktora görünmek gerekir.

Nedensiz Kanamalar

Her kanama kanser belirtisi olmayabilir ancak bazıları özellikle önemlidir. Öksürükle gelen kan, idrarda veya dışkıda kan görülmesi, anormal vajinal kanamalar ya da meme ucundan gelen kanlı akıntı mutlaka araştırılmalıdır. Bu tür belirtiler farklı hastalıklardan da kaynaklanabilir ama ihmal edilmemesi gerekir.

Şişlik ve Kitleler

Vücutta ortaya çıkan şişlikler çoğu zaman zararsız olabilir. Örneğin, soğuk algınlığı sırasında lenf bezleri şişebilir. Ancak geçmeyen, alışılmışın dışında bir kitle fark ederseniz doktora danışmak önemlidir.

Yutkunma Güçlüğü ve Şişkinlik

Yiyeceklerin boğazınızda takılıp kalıyor gibi hissettirmesi “disfaji” olarak bilinir. Tek başına ciddi olmayabilir ancak zamanla artarsa araştırılmalıdır. Ayrıca, çok az yemek yemiş olmanıza rağmen sürekli şişkinlik hissetmek de göz ardı edilmemelidir.

Vücut Fonksiyonlarındaki Değişiklikler

Kabızlık ya da ishal zaman zaman herkesin yaşayabileceği durumlar. Fakat ani başlayan ve kalıcı hale gelen değişiklikler, özellikle idrar ya da dışkılama sırasında zorlanma, idrarla birlikte hava çıkması ya da bağırsakların tam boşalmadığı hissi, önemli bir işaret olabilir.

Uzmanlar bu belirtilerin her zaman kansere işaret etmediğini hatırlatıyor. Ancak erken tanının tedavi sürecinde büyük fark yarattığı da biliniyor. Bu nedenle vücudun verdiği sinyalleri ciddiye almak ve ihmal etmemek büyük önem taşıyor.