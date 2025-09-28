onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Huzursuz Hissediyorlar: Stresle Başa Çıkmakta Zorlanan Burçlar

Huzursuz Hissediyorlar: Stresle Başa Çıkmakta Zorlanan Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 08:47

Herkesin stresle başa çıkma şekli farklıdır. Kimi en zor anlarda bile soğukkanlı kalmayı başarırken, kimi de en ufak bir gerilimde kendini yorgun ve huzursuz hisseder. Astrolojiye göre bazı burçlar, duygusal yapıları ve olaylara bakış açıları nedeniyle stresi yönetmekte diğerlerine kıyasla daha zorlanabilir. İşte stres karşısında dayanıklılığı düşük olan burçlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Duygusal yapısı nedeniyle çevresindeki en ufak huzursuzluktan bile etkilenebilir. İçine kapanır ve yaşadığı kaygıyı kolay kolay atlatamaz.

Balık Burcu

Balık Burcu

Hayalperest yönü, gerçeklerin ağırlığıyla yüzleştiğinde daha da hassas hale gelir. Fazla empati kurması da stresini artırır.

Başak Burcu

Başak Burcu

Mükemmeliyetçi yapısı, onu sürekli detaylara odaklanmaya iter. Planların aksaması Başak için büyük bir stres kaynağıdır.

Terazi Burcu

Kararsızlığı ve herkesi memnun etme çabası, Terazi’nin zihnini sürekli meşgul eder. Bu da stres altında kalmasına sebep olur.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

Zihinsel enerjisi yüksek olsa da aynı anda birçok şey düşünmesi, yoğun dönemlerde İkizler’i gergin ve dağınık hissettirir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın