Huzursuz Hissediyorlar: Stresle Başa Çıkmakta Zorlanan Burçlar
Herkesin stresle başa çıkma şekli farklıdır. Kimi en zor anlarda bile soğukkanlı kalmayı başarırken, kimi de en ufak bir gerilimde kendini yorgun ve huzursuz hisseder. Astrolojiye göre bazı burçlar, duygusal yapıları ve olaylara bakış açıları nedeniyle stresi yönetmekte diğerlerine kıyasla daha zorlanabilir. İşte stres karşısında dayanıklılığı düşük olan burçlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yengeç Burcu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balık Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
İkizler Burcu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın