Ne Botoks Ne Estetik: 50 Yaşında Olmasına Rağmen Oldukça Genç Görünen Kadından Tüyolar
Bir kadın, 50 yaşına gelmesine rağmen 40’lı yaşlarına kıyasla çok daha genç göründüğünü söyledi. Üstelik ne botoks yaptırdı ne de estetik operasyon geçirdi. Sırrı ise yıllar içinde edindiği bazı alışkanlık değişikliklerinde saklı. Sosyal medyada paylaştığı tüyolarla dikkat çeken Nadiya, yaş almanın aslında kendisine büyük bir avantaj sağladığını dile getiriyor.
Bir kadın, hiçbir estetik operasyon ya da botoks yaptırmadan 50’li yaşlarında 40’lı yaşlarına göre çok daha genç göründüğünü açıkladı.
En büyük farkı yaratan iki değişiklikten biri, alkolü tamamen bırakması oldu.
“Yaşlanmayla birlikte çene geriliyor, elmacık kemikleri daha belirginleşiyor, şakaklar ve gözler çöküyor. Bu da bende sanki göz kapağı ameliyatı olmuşum gibi bir etki yarattı” diye açıkladı.
Bazı insanların yüzüne daha genç bir ifade katmak için dolgu yaptırdığını hatırlatan Nadiya, “Benim şakaklarımda da hacim kaybı var ama bu haliyle memnunum. Yüzümün yuvarlak görünmesini istemiyorum” diyerek estetik müdahalelere sıcak bakmadığını söyledi.
