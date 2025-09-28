Ne Botoks Ne Estetik: 50 Yaşında Olmasına Rağmen Oldukça Genç Görünen Kadından Tüyolar

Bir kadın, 50 yaşına gelmesine rağmen 40’lı yaşlarına kıyasla çok daha genç göründüğünü söyledi. Üstelik ne botoks yaptırdı ne de estetik operasyon geçirdi. Sırrı ise yıllar içinde edindiği bazı alışkanlık değişikliklerinde saklı. Sosyal medyada paylaştığı tüyolarla dikkat çeken Nadiya, yaş almanın aslında kendisine büyük bir avantaj sağladığını dile getiriyor.