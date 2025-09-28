onedio
Ne Botoks Ne Estetik: 50 Yaşında Olmasına Rağmen Oldukça Genç Görünen Kadından Tüyolar

Metehan Bozkurt
28.09.2025 - 09:32

Bir kadın, 50 yaşına gelmesine rağmen 40’lı yaşlarına kıyasla çok daha genç göründüğünü söyledi. Üstelik ne botoks yaptırdı ne de estetik operasyon geçirdi. Sırrı ise yıllar içinde edindiği bazı alışkanlık değişikliklerinde saklı. Sosyal medyada paylaştığı tüyolarla dikkat çeken Nadiya, yaş almanın aslında kendisine büyük bir avantaj sağladığını dile getiriyor.

Bir kadın, hiçbir estetik operasyon ya da botoks yaptırmadan 50’li yaşlarında 40’lı yaşlarına göre çok daha genç göründüğünü açıkladı.

TikTok’ta güzellik tüyolarını sık sık paylaşan Nadiya, yaş almanın aslında kendisine büyük bir “iyilik” yaptığını söyledi.

En büyük farkı yaratan iki değişiklikten biri, alkolü tamamen bırakması oldu.

Nadiya, alkolün ciltte şişkinlik, ödem ve iltihaplanmaya neden olduğunu anlatarak “Aşırı içtiğinizde göz kapakları ağırlaşıyor, göz altları torbalanıyor, burun bile daha büyük görünüyor” dedi. Önceden göz kapaklarının fazlasıyla düşük olduğunu belirten Nadiya, yaşla birlikte gelen kemik ve yağ kaybının da görünümünü olumlu etkilediğini ekledi.

“Yaşlanmayla birlikte çene geriliyor, elmacık kemikleri daha belirginleşiyor, şakaklar ve gözler çöküyor. Bu da bende sanki göz kapağı ameliyatı olmuşum gibi bir etki yarattı” diye açıkladı.

İnsanların sık sık kendisine blefaroplasti (göz kapağı estetiği) yaptırıp yaptırmadığını sormasına rağmen, aslında doğal bir şekilde bu görünüme kavuştuğunu vurguladı.

Bazı insanların yüzüne daha genç bir ifade katmak için dolgu yaptırdığını hatırlatan Nadiya, “Benim şakaklarımda da hacim kaybı var ama bu haliyle memnunum. Yüzümün yuvarlak görünmesini istemiyorum” diyerek estetik müdahalelere sıcak bakmadığını söyledi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
