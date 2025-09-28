onedio
Zirvedeki Şaşırttı: Astrolojide Eli En Açık Burçlar Açıklandı

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 12:00

Bazı insanlar parayı sıkı sıkıya tutar, harcamaya hiç niyetli görünmez. Astrolojide de durum farklı değil; bazı burçlar eli açık, bazıları ise tutumlu. TikTok’ta paylaşılan listeye göre, eli en açık burçlar öne çıkıyor ve listenin zirvesinde yer alan burç, cömertliğiyle dikkat çekiyor.

İşte eli en açık burçlar...

İşte o video:

Malumunuz, bazı insanlar parayı sıkı sıkıya tutuyor ve harcamaya hiç niyetli görünmüyor. Astrolojide de durum farklı değil; burçlar arasında maddi konularda tutumlu ya da cömert olanlar var. Peki eli en açık burçlar hangileri?

@burclarkosku TikTok hesabında bu konuya değinmiş. Listede sırasıyla Yay, Yengeç, Boğa, Aslan ve Balık geliyor. İlk sırada ise hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde Terazi yer alıyor. Bu burçlar, hem sevdiklerine hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi seven, cömertlikleriyle öne çıkan kişiler olarak biliniyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
