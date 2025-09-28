Zirvedeki Şaşırttı: Astrolojide Eli En Açık Burçlar Açıklandı

Malumunuz, bazı insanlar parayı sıkı sıkıya tutuyor ve harcamaya hiç niyetli görünmüyor. Astrolojide de durum farklı değil; burçlar arasında maddi konularda tutumlu ya da cömert olanlar var. Peki eli en açık burçlar hangileri?

@burclarkosku TikTok hesabında bu konuya değinmiş. Listede sırasıyla Yay, Yengeç, Boğa, Aslan ve Balık geliyor. İlk sırada ise hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde Terazi yer alıyor. Bu burçlar, hem sevdiklerine hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi seven, cömertlikleriyle öne çıkan kişiler olarak biliniyor.