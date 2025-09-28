Annesinin Vefatından Günler Sonra Babasının Elinden Yumurta Yiyen Kullanıcı Boğazınızı Düğümleyecek

'Annem vefat edeli 59 gün oldu. Ben 27 yaşındayım ve hayatım boyunca her sabah 1 yumurta yedim. Çünkü annem her sabah bana 1 yumurta haşlardı. 59 gündür 1 tane bile yemedim. Sabah kalkıp mutfağa girdiğimde bu notla karşılaştım.' notuyla paylaştığı gönderi sosyal medyada viral oldu.