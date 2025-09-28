onedio
Annesinin Vefatından Günler Sonra Babasının Elinden Yumurta Yiyen Kullanıcı Boğazınızı Düğümleyecek

Annesinin Vefatından Günler Sonra Babasının Elinden Yumurta Yiyen Kullanıcı Boğazınızı Düğümleyecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 14:37

Bir kullanıcının yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi. Annesini kaybettikten sonra yaşadığı acıyı satırlara döken genç, babasının hazırladığı küçücük bir jestle boğazları düğümledi. Paylaşımına eklediği not, anne sevgisinin yeri doldurulamaz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir kullanıcının yaptığı paylaşım görenlerin boğazını düğümledi.

'Annem vefat edeli 59 gün oldu. Ben 27 yaşındayım ve hayatım boyunca her sabah 1 yumurta yedim. Çünkü annem her sabah bana 1 yumurta haşlardı. 59 gündür 1 tane bile yemedim. Sabah kalkıp mutfağa girdiğimde bu notla karşılaştım.' notuyla paylaştığı gönderi sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
