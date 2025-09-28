Mezun Senesinde Odasında Ders Çalışırken Annesinin Azarlamasına Maruz Kalan Kız Gündem Oldu

Üniversite sınavı serüveni başlı başına stresli bir süreç. Hele bir de mezuna kalıp tekrar hazırlanan gençler için bu dönem çok daha yıpratıcı olabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video da bunun en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Mezun senesinde evinde ders çalışan genç bir kız, annesinin odaya girip yaptığı sert çıkışla gündem oldu. 'Mezuna kalmak hiç stresli değil' notuyla yayınlanan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, kullanıcılar da kendi deneyimlerini ve düşüncelerini yorumlarda paylaştı.
İşte o video:
Üniversite sınavı serüveni malumunuz...
İşte gelen yorumlardan bazıları:
Siz neler düşünüyorsunuz?
