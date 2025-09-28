onedio
Mezun Senesinde Odasında Ders Çalışırken Annesinin Azarlamasına Maruz Kalan Kız Gündem Oldu

Mezun Senesinde Odasında Ders Çalışırken Annesinin Azarlamasına Maruz Kalan Kız Gündem Oldu

28.09.2025 - 15:19

Üniversite sınavı serüveni başlı başına stresli bir süreç. Hele bir de mezuna kalıp tekrar hazırlanan gençler için bu dönem çok daha yıpratıcı olabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video da bunun en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Mezun senesinde evinde ders çalışan genç bir kız, annesinin odaya girip yaptığı sert çıkışla gündem oldu. 'Mezuna kalmak hiç stresli değil' notuyla yayınlanan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, kullanıcılar da kendi deneyimlerini ve düşüncelerini yorumlarda paylaştı.

İşte o video:

Üniversite sınavı serüveni malumunuz...

Üniversite sınavı serüveni malumunuz...

Bir genç kız, üniversite sınavına tekrardan aile evinde hazırlandığını dile getirerek bir video paylaştı. Annesinin odaya aniden girerek 'Senin bana faydan yok, umarım üniversite sınavını kazanırsın' dediği görülüyor.

'Mezuna kalmak hiç stresli değil' notuyla paylaşılan videoya birçok kullanıcı farklı yorumlar yaptı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
