onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yüklerimizden Arınıyoruz, Huzura Kavuşuyoruz: 29 Eylül İtibarıyla Bu Haftanın En Şanslı Burçları

Yüklerimizden Arınıyoruz, Huzura Kavuşuyoruz: 29 Eylül İtibarıyla Bu Haftanın En Şanslı Burçları

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 16:15

Gökyüzü bu hafta bazı burçların yüzünü güldürüyor. Kimi iş hayatında beklenmedik fırsatlarla karşılaşacak, kimi aşk hayatında sürpriz gelişmeler yaşayacak, kimi de maddi anlamda şansını sonuna kadar zorlayacak. İşte bu haftanın en şanslı burçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Sosyal çevrenizde şans sizden yana. Yeni insanlarla tanışabilir, beklenmedik bir iş fırsatı ya da teklif alabilirsiniz. İlişkilerde ise barış ve uyum öne çıkıyor.

Yay Burcu

Yay Burcu

Macera ruhunuz bu hafta size kapılar açıyor. Seyahat planları, eğitim fırsatları ya da ufkunuzu genişletecek yeni gelişmeler gündemde. Şansınız uzaklardan geliyor.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Maddi konularda yüzünüz gülüyor. Beklediğiniz bir ödeme gelebilir ya da yeni kazanç kapıları açılabilir. Aynı zamanda aile ilişkilerinizde huzurlu bir dönem sizi bekliyor.

Balık Burcu

Balık Burcu

Hayallerinizin gerçekleşmesi için güçlü bir enerji söz konusu. Şans, adeta ilhamla birlikte geliyor. Yaratıcı projelerde öne çıkabilir, aşk hayatınızda tatlı sürprizler yaşayabilirsiniz.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Kariyer hayatınızda beklenmedik şanslar kapınızı çalıyor. Patronlarınızdan destek görebilir ya da toplum önünde parlayabilirsiniz. Bu hafta adeta sahne ışıkları size çevrilmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın