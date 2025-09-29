Ben Tek Siz Hepiniz: Kendini Bulmanın En İyi Yolu Olan "Masterdating" Nedir?

Sosyal buluşmalardan farklı olarak tamamen bireyin kendisine odaklanmasını içerir.

Masterdating uygulamaları oldukça çeşitli. Kimi zaman bu, uzun bir yürüyüşle doğayla baş başa kalmak, yeni bir beceri öğrenmek veya yaratıcı bir projeye odaklanmak olabilir. Bazen de meditasyon, günlük tutma veya yalnız yapılan bir kahve molası kadar basit ama anlamlı aktivitelerle uygulanır. Önemli olan, bu zamanın planlı ve kasıtlı bir şekilde bireyin kendisini geliştirmesine hizmet etmesidir.