onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Ben Tek Siz Hepiniz: Kendini Bulmanın En İyi Yolu Olan "Masterdating" Nedir?

Ben Tek Siz Hepiniz: Kendini Bulmanın En İyi Yolu Olan "Masterdating" Nedir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 18:20

Hayatın karmaşasında çoğumuz, kendimizi bulmak için başka elleri, başka gözleri ararız. Oysa en derin keşifler, başkalarına değil, kendimize ayırdığımız zamanlarda başlar. İşte tam da bu noktada “masterdating” kavramı devreye giriyor. Peki, kendi başına geçirilen bu özel zamanın gizemi ne?

Buyurun beraber öğrenelim...

Kaynak

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belki de bazılarımız ikinci yarımızı bulmak için epey çaba sarf ediyoruz.

Masterdating, kişinin kendi başına geçirdiği zamanı bilinçli ve verimli şekilde değerlendirmesi anlamına geliyor. Günlük yaşamın koşuşturması içinde çoğu zaman başkalarının beklentileri ve sorumluluklar ön plana çıkar, masterdating ise bireyin kendi ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve kişisel hedeflerini önceliklendirmesini sağlar.

Bu kavram yalnızca romantik ilişkilerden bağımsız...

Bu kavram yalnızca romantik ilişkilerden bağımsız...

Sosyal buluşmalardan farklı olarak tamamen bireyin kendisine odaklanmasını içerir.

Masterdating uygulamaları oldukça çeşitli. Kimi zaman bu, uzun bir yürüyüşle doğayla baş başa kalmak, yeni bir beceri öğrenmek veya yaratıcı bir projeye odaklanmak olabilir. Bazen de meditasyon, günlük tutma veya yalnız yapılan bir kahve molası kadar basit ama anlamlı aktivitelerle uygulanır. Önemli olan, bu zamanın planlı ve kasıtlı bir şekilde bireyin kendisini geliştirmesine hizmet etmesidir.

Bu süreç bireyin kendi değerlerini ve önceliklerini fark etmesine yardımcı olurken, ruhsal ve zihinsel olarak da denge sağlar.

Masterdating, modern yaşamın karmaşasında kendine vakit ayırmanın ve içsel huzuru korumanın yollarından biri olarak öne çıkar. Düzenli olarak uygulandığında, kişi hem öz farkındalığını artırır hem de sosyal ve profesyonel yaşamında daha dengeli ve odaklanmış bir performans sergiler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın