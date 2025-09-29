onedio
İspanya'da Bir Markette Bütün Halinde Satılan Domuz Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 17:42

İspanya’daki bir markette, bütün halde paketlenmiş domuzlar sosyal medyada gündem oldu. Alışık olduğumuz tavuk ve diğer et ürünlerinden farklı olarak, havası alınmış şekilde sunulan domuzlar, pek çok kişinin tepkisini çekti.

İşte o video:

Domuzların havası alınmış bir şekilde paketlenmesi birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Tavuk ya da türevlerinin bu şekilde paketlenmesine her ne kadar alışık olsak da bu şekilde paketlenmiş domuz epey ses getirdi.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

yoksunn

kendin pişir kendin ye olayını anlarım ama bu biraz abartı olmuş

Ronayi Yalçın

"Hayvanları severim ama tabağımda." diyenlerdenim ama bu beni bile etkiledi düşünün yani 😂😂

Hermione Granger

Hiç bi hayvanın bebek hali yenmemeli.. şart da değil zaten. evet kuzu falan da sevmiyorum ve yemiyorum. yaşattığı üzüntü tadından daha baskın..

Ronayi Yalçın

Bebeği sevmiyorsunuz ama anasını babasını seviyorsunuz öyle mi :)) Hâlbuki ben bebe de yerim sülalesini de XD