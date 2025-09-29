İspanya'da Bir Markette Bütün Halinde Satılan Domuz Sosyal Medyayı İkiye Böldü

İspanya’daki bir markette, bütün halde paketlenmiş domuzlar sosyal medyada gündem oldu. Alışık olduğumuz tavuk ve diğer et ürünlerinden farklı olarak, havası alınmış şekilde sunulan domuzlar, pek çok kişinin tepkisini çekti.
İşte o video:
İspanya'daki bir markette bulunan domuz dolabı gündem oldu.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
kendin pişir kendin ye olayını anlarım ama bu biraz abartı olmuş
"Hayvanları severim ama tabağımda." diyenlerdenim ama bu beni bile etkiledi düşünün yani 😂😂
Hiç bi hayvanın bebek hali yenmemeli.. şart da değil zaten. evet kuzu falan da sevmiyorum ve yemiyorum. yaşattığı üzüntü tadından daha baskın..
Bebeği sevmiyorsunuz ama anasını babasını seviyorsunuz öyle mi :)) Hâlbuki ben bebe de yerim sülalesini de XD