Ünlü Pop Yıldızı Madonna, Yıllar Sonra Kendisini Hayatta Tutan En Önemli Şeyi Açıkladı
Ünlü pop ikonu Madonna, yıllar sonra verdiği ilk samimi röportajda hayatını kurtaran en önemli şeyi açıkladı. Zorlu sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 2023’te ölümle burun buruna gelen Madonna, ayakta kalmasını sağlayan gücün aslında kariyerinden ya da şöhretinden değil, bambaşka bir kaynaktan geldiğini anlattı.
Ünlü şarkıcı Madonna, Jay Shetty’nin podcast programı On Purpose with Jay Shetty’ye katılarak uzun yıllar sonra ilk kez içten açıklamalarda bulundu.
Madonna, zor günlerden çıkmasını sağlayan en önemli şeyin “maneviyat” olduğunu vurguladı.
