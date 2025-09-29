Ünlü Pop Yıldızı Madonna, Yıllar Sonra Kendisini Hayatta Tutan En Önemli Şeyi Açıkladı

“Başarılı olmak için ruhani bir yaşamınız olmalı. Benim hâlâ hayatta olmamın tek sebebi bu. Hayatta başarı, ruhsal bir yaşam sürmekten geçiyor.”

Sanatçı sözlerine şöyle devam etti:

“Hayatta gerçekten önemli olan tek şey, başkaları için ne yaptığınız. En çok ışığı, karanlığın içinde ortaya çıkarabilirsiniz. Zaten ışıkla dolu bir yerde çaba harcamanıza gerek yok. Ruhumun amacı ne yaparsam yapayım dünyaya ışık saçmak.”

Madonna, maneviyatın özellikle zorluklar sırasında önemini vurgulayarak şunları ekledi:

“Her şey yolunda giderken değil, zorlandığınızda bu bilgeliğe ihtiyaç duyarsınız. Hayatın size sunduğunu olduğu gibi kabul edin. Bu, başınıza gelen şeyin yaşamanız için gerekli olduğunu anlamak ve sonunda iyi olacağınızı bilmek demektir.”