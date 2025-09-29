onedio
Ünlü Pop Yıldızı Madonna, Yıllar Sonra Kendisini Hayatta Tutan En Önemli Şeyi Açıkladı

Ünlü Pop Yıldızı Madonna, Yıllar Sonra Kendisini Hayatta Tutan En Önemli Şeyi Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 21:39

Ünlü pop ikonu Madonna, yıllar sonra verdiği ilk samimi röportajda hayatını kurtaran en önemli şeyi açıkladı. Zorlu sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 2023’te ölümle burun buruna gelen Madonna, ayakta kalmasını sağlayan gücün aslında kariyerinden ya da şöhretinden değil, bambaşka bir kaynaktan geldiğini anlattı.

Ünlü şarkıcı Madonna, Jay Shetty’nin podcast programı On Purpose with Jay Shetty’ye katılarak uzun yıllar sonra ilk kez içten açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Madonna, Jay Shetty’nin podcast programı On Purpose with Jay Shetty’ye katılarak uzun yıllar sonra ilk kez içten açıklamalarda bulundu.

2023 yılında ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Madonna’nın sağlık durumu günlerce endişeyle takip edilmişti. Hatta yakın çevresinden bazı isimler, “ailesinin en kötüsüne hazırlandığını” söylemişti. Neyse ki 67 yaşındaki sanatçı tamamen iyileşti ve yaşadıklarını ilk kez bu kadar açık şekilde anlattı.

Madonna, zor günlerden çıkmasını sağlayan en önemli şeyin “maneviyat” olduğunu vurguladı.

Madonna, zor günlerden çıkmasını sağlayan en önemli şeyin “maneviyat” olduğunu vurguladı.

“Başarılı olmak için ruhani bir yaşamınız olmalı. Benim hâlâ hayatta olmamın tek sebebi bu. Hayatta başarı, ruhsal bir yaşam sürmekten geçiyor.”

Sanatçı sözlerine şöyle devam etti:

“Hayatta gerçekten önemli olan tek şey, başkaları için ne yaptığınız. En çok ışığı, karanlığın içinde ortaya çıkarabilirsiniz. Zaten ışıkla dolu bir yerde çaba harcamanıza gerek yok. Ruhumun amacı ne yaparsam yapayım dünyaya ışık saçmak.”

Madonna, maneviyatın özellikle zorluklar sırasında önemini vurgulayarak şunları ekledi:

“Her şey yolunda giderken değil, zorlandığınızda bu bilgeliğe ihtiyaç duyarsınız. Hayatın size sunduğunu olduğu gibi kabul edin. Bu, başınıza gelen şeyin yaşamanız için gerekli olduğunu anlamak ve sonunda iyi olacağınızı bilmek demektir.”

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
