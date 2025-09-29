onedio
Psikolog Açıkladı: Gerçekten İmkansız Aşklara mı Çekiliyoruz?

Metehan Bozkurt
29.09.2025 - 22:58

Psikolog Pınar Akpulat, 'İmkansız aşklara mı çekiliyoruz?' sorusunu yanıtladığı videosunda, yıllarca süren bir sevginin aslında kafamızdaki bir 'idealizasyon' sürecinden ibaret olabileceğini açıkladı. Meğerse, kafamızda sürekli dönen bu döngü, gerçekte idealize ettiğimiz bir ilişkinin daha az acı verebileceği ihtimalinden kaynaklanıyormuş.

İşte o video:

Psikolog Pınar Akpulat, "İmkansız aşklara mı çekiliyoruz?" sorusunu yanıtladı.

Akpulat, paylaştığı videosunda, yıllarca süren bir sevginin aslında kafamızdaki bir 'idealizasyon' sürecinden ibaret olabileceğini dile getirdi. Meğerse, kafamızda sürekli dönen bu süreç, gerçekte idealize edilmiş bir ilişkinin daha az acı verebileceği ihtimalinden kaynaklanıyormuş.

