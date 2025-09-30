onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Huzuru Bir Türlü Bulamıyorlar: En Çok Stres Yapan 4 Burç

Huzuru Bir Türlü Bulamıyorlar: En Çok Stres Yapan 4 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 08:52

Stres, kimi zaman küçük bir detaydan, kimi zaman da büyük hedeflerin ağırlığından doğar. Bazı burçlar ise bu duyguyu diğerlerine göre çok daha yoğun yaşar. Hassasiyetleri, mükemmeliyetçilikleri ya da bitmek bilmeyen hırsları yüzünden hayatın yükünü daha ağır hisseden bu burçlar, sakinliği bulmakta da en çok zorlananlardır.

İşte en stresli burçlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akrep Burcu

Akrepler derin duyguları ve yoğun tutkularıyla tanınır. Bu özellikler onları hem aşk hem de hedeflerinde büyüleyici kılar; fakat aynı yoğunluk bazen stresin de kaynağı olabilir. Akrep için duygular “sessizce geçip giden” şeyler değildir; çoğu zaman zihni kurcalar, geleceğe dair endişeler doğurur. Bir Akrep için bardak dolu mu, boş mu sorusu bile kaygı zincirini tetikleyebilir.

Başak Burcu

Başak Burcu

Başak burcu, her şeyin kusursuz olmasını ister. Küçük bir ayrıntı bile gözünden kaçtığında, kaygı dalga dalga yayılır. Mükemmeliyetin peşinde koşmak ise çoğu zaman yorucu bir döngüye dönüşür.

Oğlak Burcu

Oğlaklarda ise tablo farklı değildir. Hırslarıyla tanınan bu burç, yüksek beklentilerin ağırlığını taşır. Kendi kendilerine kurdukları disiplinli düzen, çoğu zaman stresin başlıca sebebidir. Durmadan çalışmak, mola vermeyi unutmak ve sürekli daha fazlasını istemek, Oğlakların tükenmişlik sınırına yaklaşmasına neden olur.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Yengeçler, duyguları en derinden hisseden burçların başında gelir. Bu yoğun hassasiyet, en ufak bir olumsuzluğu bile büyütmelerine neden olabilir. Günlük hayattaki küçük sorunlar bile onların ruh hâlinde büyük dalgalanmalara yol açabilir. Adeta bir “stres barometresi” gibi çalışan Yengeçler, çoğu zaman kendi duygularının yükünü taşırken yorulur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın