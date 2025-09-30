onedio
Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban'a Hayat Veren Oyuncu Özgür Ozan'a Benzeyen Eskişehirli Esnaf

Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban'a Hayat Veren Oyuncu Özgür Ozan'a Benzeyen Eskişehirli Esnaf

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 15:36

Eskişehir’de bir esnafın görüntüleri sosyal medyada olay oldu. “Arka Sokaklar” dizisindeki Hüsnü rolüyle tanınan Özgür Ozan’a olan benzerliğiyle dikkat çeken esnaf, gelen müşterilerin kendisine “Light Selami” ve “Hüsnü” diye seslendiğini söylüyor.

İşte o anlar:

Arka Sokaklar dizisinden Hüsnü karakteriyle tanıdığımız Özgür Ozan'a benzeyen esnaf gündem oldu.

Eskişehir'de yaşayan esnaf gelenlerin kendisine 'Light Selami' ve 'Hüsnü' diye seslendiğini de dile getirdi.

İnsan insana benzer ama bu çok farklı bir evre. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Sizce benziyor mu?

twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
