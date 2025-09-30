Farklı Bir Yöntem Denedi: Cambridge'ten Bilim İnsanları, ChatGPT’ye 2 Bin Yıllık Matematik Problemi Sordu
Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, ChatGPT’yi 2 bin yıllık bir matematik bulmacasıyla test etti. Yapay zekanın klasik çözümü ezberlemeden, kendi yöntemleriyle problemi çözmeye çalışması dikkat çekti.
Kaynak: Independent
Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, ChatGPT’yi 2 bin 400 yıllık bir matematik bulmacasıyla test etti.
Cambridge ekibi, ChatGPT’nin klasik çözümü ezberlemediğini gözlemledi.
