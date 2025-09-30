onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Farklı Bir Yöntem Denedi: Cambridge'ten Bilim İnsanları, ChatGPT’ye 2 Bin Yıllık Matematik Problemi Sordu

Farklı Bir Yöntem Denedi: Cambridge'ten Bilim İnsanları, ChatGPT’ye 2 Bin Yıllık Matematik Problemi Sordu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 11:42

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, ChatGPT’yi 2 bin yıllık bir matematik bulmacasıyla test etti. Yapay zekanın klasik çözümü ezberlemeden, kendi yöntemleriyle problemi çözmeye çalışması dikkat çekti.

İşte detaylar...

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, ChatGPT’yi 2 bin 400 yıllık bir matematik bulmacasıyla test etti.

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, ChatGPT’yi 2 bin 400 yıllık bir matematik bulmacasıyla test etti.

Araştırmada, ChatGPT’den “karenin alanını iki katına çıkarma” problemi çözmesi istendi. Bu problem ilk olarak Yunan filozof Platon tarafından tanımlanmıştı ve aslında basit bir karenin kenarını iki katına çıkarmak yerine, yeni karenin kenarlarının orijinal karenin köşegeni uzunluğunda olması gerektiğini ortaya koyuyordu. Yanlış yönlendirilirse, herkes hatayla kenarları doğrudan iki katına çıkarabilirdi.

Cambridge ekibi, ChatGPT’nin klasik çözümü ezberlemediğini gözlemledi.

Cambridge ekibi, ChatGPT’nin klasik çözümü ezberlemediğini gözlemledi.

Bunun yerine, sohbet botu problemi kendi yöntemleriyle çözmeye çalıştı; tıpkı bir öğrenci veya akademisyenin yeni bir problemle karşılaştığında kendi hipotezlerini üretmesi gibi. Dr. Nadav Marco, “Yeni bir sorunla karşılaştığımızda içgüdümüz genellikle geçmiş deneyimlerimize dayanır. ChatGPT de benzer bir yol izledi” yorumunu yaptı.

Yapay zeka, Platon’un zamanında bilinmeyen cebirsel bir yaklaşım geliştirerek problemi yaklaşık olarak çözdü. Araştırmacılar, ChatGPT’den zarif ve kesin bir çözüm bekleseler de, bot geometrik bir alternatif sunarak problemi farklı bir açıdan ele aldı. Andreas Stylianides, “Eğer sadece hafızasına dayansaydı, klasik çözüme doğrudan başvururdu. Oysa kendi yaklaşımını geliştirmiş gibi görünüyor” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın