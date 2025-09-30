Farklı Bir Yöntem Denedi: Cambridge'ten Bilim İnsanları, ChatGPT’ye 2 Bin Yıllık Matematik Problemi Sordu

Bunun yerine, sohbet botu problemi kendi yöntemleriyle çözmeye çalıştı; tıpkı bir öğrenci veya akademisyenin yeni bir problemle karşılaştığında kendi hipotezlerini üretmesi gibi. Dr. Nadav Marco, “Yeni bir sorunla karşılaştığımızda içgüdümüz genellikle geçmiş deneyimlerimize dayanır. ChatGPT de benzer bir yol izledi” yorumunu yaptı.

Yapay zeka, Platon’un zamanında bilinmeyen cebirsel bir yaklaşım geliştirerek problemi yaklaşık olarak çözdü. Araştırmacılar, ChatGPT’den zarif ve kesin bir çözüm bekleseler de, bot geometrik bir alternatif sunarak problemi farklı bir açıdan ele aldı. Andreas Stylianides, “Eğer sadece hafızasına dayansaydı, klasik çözüme doğrudan başvururdu. Oysa kendi yaklaşımını geliştirmiş gibi görünüyor” dedi.