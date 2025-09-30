onedio
Ünlü Yazar, İtici Gösteren 10 Kelimeyi Açıkladı

Ünlü Yazar, İtici Gösteren 10 Kelimeyi Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 10:39

İletişimde kelimelerin gücü küçümsenemez. İlk izlenimi şekillendiren ve genel sohbeti etkileyen ifadeler, farkında olmadan iticilik yaratabilir. Yazar Hülya Meral, bu duruma sebep olabilecek 10 kelimeyi paylaştı; arasında “Aynen” ve “Saçmalama” gibi sık kullanılan ifadeler de var.

İşte o video:

İletişimde kullandığımız kelimeler malum. Hem ilk izlenim açısından hem de genel iletişimi etkileyen unsurların başında kullandığımız cümleler geliyor.

Yazar Hülya Meral, itici gösteren 10 kelimeyi açıkladı. Bu kelimelerin başında, 'Aynen', 'Saçmalama' gibi kelimeler yer alıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
