Kalp Krizinden Önce Yıllarca Fark Edilmeyen 4 Kritik Uyarı İşareti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 13:05

Yeni bir araştırma, kalp krizi, inme veya kalp yetmezliği gibi ciddi rahatsızlıkların çoğu zaman tamamen beklenmedik olmadığını ortaya koydu. Çalışmaya göre, bu sağlık sorunlarını yaşayan kişilerin büyük çoğunluğunda yıllar öncesinden bazı uyarı işaretleri görülüyor.

Uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Yeni araştırmalar, kalp krizi geçiren kişilerin büyük çoğunluğunda yıllar öncesinden bazı uyarı işaretlerinin görüldüğünü ortaya koydu.

Kuzeybatı Tıp Fakültesi (Northwestern Medicine) ve Güney Kore Yonsei Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü çalışmaya göre, kalp krizi, inme veya kalp yetmezliği yaşayan kişilerin yüzde 99’dan fazlasında, olaydan önce en az bir ‘risk faktörü’ optimal seviyenin üzerinde tespit ediliyor.

Araştırmacılar, kalp sağlığını değerlendirirken yalnızca uyku düzeni, beslenme veya egzersiz gibi genel sağlık alışkanlıklarının yeterli olmadığını vurguluyor.

Çalışmanın bulguları:

  • Kore ve ABD’de yaklaşık 9 milyon yetişkinin 10 yılı aşkın sağlık verileri incelendi.

  • Sonuçlar, ciddi kardiyovasküler hastalıkların çoğu zaman tamamen beklenmedik şekilde ortaya çıkmadığını gösterdi.

  • Kalp krizi riskini artıran başlıca faktörler: yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri ve sigara kullanımı.

Kuzeybatı Üniversitesi Kardiyoloji Profesörü Dr. Philip Greenland, “Bu çalışma, kalp krizi ve benzeri rahatsızlıklardan önce bir veya daha fazla risk faktörüne maruz kalmanın neredeyse yüzde 100 oranında olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Önemli olan, tedavi edilebilen bu risk faktörlerini kontrol altına alabilmenin yollarını bulmak” dedi.

