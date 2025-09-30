Kalp Krizinden Önce Yıllarca Fark Edilmeyen 4 Kritik Uyarı İşareti

Çalışmanın bulguları:

Kore ve ABD’de yaklaşık 9 milyon yetişkinin 10 yılı aşkın sağlık verileri incelendi.

Sonuçlar, ciddi kardiyovasküler hastalıkların çoğu zaman tamamen beklenmedik şekilde ortaya çıkmadığını gösterdi.

Kalp krizi riskini artıran başlıca faktörler: yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri ve sigara kullanımı.

Kuzeybatı Üniversitesi Kardiyoloji Profesörü Dr. Philip Greenland, “Bu çalışma, kalp krizi ve benzeri rahatsızlıklardan önce bir veya daha fazla risk faktörüne maruz kalmanın neredeyse yüzde 100 oranında olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Önemli olan, tedavi edilebilen bu risk faktörlerini kontrol altına alabilmenin yollarını bulmak” dedi.