Tarihte Bir İlk: Dinozor Yumurtası İlk Kez Doğrudan Tarihlendirildi

Arkeofili'nin yayınladığı makaleye göre, yeni araştırmada bilim insanları farklı bir yöntem izledi. Fosilleşme sırasında yumurta kabuklarında biriken mineralleri incelemek için lazerle buharlaştırma tekniği kullandılar. Ortaya çıkan buharın içerdiği uranyum ve kurşun atomları ölçüldü. Uranyumun zamanla kurşuna dönüşmesi, jeolojik malzemelerin yaşını belirlemek için kullanılan güvenilir bir yöntem. Böylece ilk kez bir dinozor yumurtası, dolaylı kanıtlar yerine kendi kabuğu üzerinden doğrudan tarihlendirildi.

Çalışmanın yazarlarından, Çin Bilimler Akademisi’nden jeolog Xing Cheng, “Bildiklerimiz kadarıyla bu, Çin’de ve muhtemelen dünyada dinozor yumurta kabuklarına uygulanan ilk doğrudan izotop yaşlandırma yöntemi” diye vurguluyor.