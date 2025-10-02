Tarihte Bir İlk: Dinozor Yumurtası İlk Kez Doğrudan Tarihlendirildi
Bilim insanları, fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının yaşını ilk kez doğrudan hesaplamayı başardı. Çin’in Shiyan kentinde bulunan yuvalama alanındaki yumurtalardan biri üzerinde yapılan analizler, yaklaşık 85,9 milyon yıl öncesine işaret ediyor.
Çin’deki araştırmacılar, bilim dünyasında önemli bir ilke imza attı.
Bugüne kadar dinozor yumurtalarının yaşı genellikle dolaylı yöntemlerle, yani yumurtaların bulunduğu kaya ya da volkanik kül tabakalarının tarihlendirilmesiyle belirleniyordu.
Nasıl belirlendiğini soracak olursanız...
