Tarihte Bir İlk: Dinozor Yumurtası İlk Kez Doğrudan Tarihlendirildi

Metehan Bozkurt
02.10.2025 - 15:26

Bilim insanları, fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının yaşını ilk kez doğrudan hesaplamayı başardı. Çin’in Shiyan kentinde bulunan yuvalama alanındaki yumurtalardan biri üzerinde yapılan analizler, yaklaşık 85,9 milyon yıl öncesine işaret ediyor.

Kaynak: Arkeofili

Kaynak: https://arkeofili.com/dinozor-yumurta...
Çin’deki araştırmacılar, bilim dünyasında önemli bir ilke imza attı.

Fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının yaşı ilk kez doğrudan hesaplandı.

Frontiers in Earth Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Hubei eyaletinin Shiyan kentinde keşfedilen bir yuvalama alanında bulunan 28 yumurtalık kümenin içindeki bir yumurta yaklaşık 85,9 milyon yıl öncesine, yani Geç Kretase Dönemi’nin ortalarına tarihleniyor.

Bugüne kadar dinozor yumurtalarının yaşı genellikle dolaylı yöntemlerle, yani yumurtaların bulunduğu kaya ya da volkanik kül tabakalarının tarihlendirilmesiyle belirleniyordu.

Ancak bu yöntem her zaman kesin sonuç vermiyordu; çünkü tabakaların oluşma zamanı, yumurtaların bırakıldığı dönemle birebir örtüşmeyebiliyordu.

Nasıl belirlendiğini soracak olursanız...

Arkeofili'nin yayınladığı makaleye göre, yeni araştırmada bilim insanları farklı bir yöntem izledi. Fosilleşme sırasında yumurta kabuklarında biriken mineralleri incelemek için lazerle buharlaştırma tekniği kullandılar. Ortaya çıkan buharın içerdiği uranyum ve kurşun atomları ölçüldü. Uranyumun zamanla kurşuna dönüşmesi, jeolojik malzemelerin yaşını belirlemek için kullanılan güvenilir bir yöntem. Böylece ilk kez bir dinozor yumurtası, dolaylı kanıtlar yerine kendi kabuğu üzerinden doğrudan tarihlendirildi.

Çalışmanın yazarlarından, Çin Bilimler Akademisi’nden jeolog Xing Cheng, “Bildiklerimiz kadarıyla bu, Çin’de ve muhtemelen dünyada dinozor yumurta kabuklarına uygulanan ilk doğrudan izotop yaşlandırma yöntemi” diye vurguluyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
