Aşk Artık Yalan Oluyor: Çiftler, Ekonomik Sebeplerden Dolayı Romantizmi İkinci Plana Atıyor

Araştırmaya göre her dört kişiden biri, normalden daha hızlı bir şekilde partneriyle aynı eve taşınabileceğini söylüyor. Nedeni ise romantizm değil, tamamen tasarruf. Kirayı, faturaları ve market masraflarını paylaşmak büyük şehirlerde ciddi bir maddi rahatlama sağlayabiliyor.

Ancak uzmanlar bu durumun tehlikelerine dikkat çekiyor. Cinsel terapist Natassia Miller’a göre, “Sadece ekonomik nedenlerle birlikte yaşamak, çiftlerin gerçek uyumlarını göz ardı etmesine yol açabilir. Bu da ilişkilerin, duygusal bağ yerine faturalarla ayakta kalmasına neden olur. Sonuçta, mutsuz ya da sağlıksız ilişkilerden çıkmak çok daha zor bir hale gelir.”

Tüm bunlar aslında sürpriz değil. Çünkü 1997–2012 arası doğanların neredeyse yarısı, aşktan çok parayı tercih edeceğini söylüyor.