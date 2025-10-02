onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Aşk Artık Yalan Oluyor: Çiftler, Ekonomik Sebeplerden Dolayı Romantizmi İkinci Plana Atıyor

Aşk Artık Yalan Oluyor: Çiftler, Ekonomik Sebeplerden Dolayı Romantizmi İkinci Plana Atıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 14:33

Artan yaşam maliyetleri yalnızca gençlerin arkadaşlıklarını değil, aşk hayatlarını da vurdu. Yeni araştırmalara göre, özellikle Z kuşağı ve milenyum kuşağı romantizmi geri plana itiyor. Flörtleşmeler azalıyor, ilişkiler hızla ciddiye biniyor ve hatta çiftler ekonomik baskı nedeniyle daha erken aynı eve taşınmayı tercih ediyor.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşk artık lüks mü oldu?

Yeni bir araştırmaya göre gençler, romantizmi ikinci plana atıyor. Gerekçeleri ise şaşırtıcı değil: artan yaşam maliyetleri.

DatingNews.com ve Kinsey Institute tarafından yapılan çalışmaya göre, gençlerin %43’ü daha az buluşmaya çıkıyor, %37’si flörtleşmeyi genel olarak azaltıyor ve %33’ü bu durumun sorumlusu olarak doğrudan ekonomiyi gösteriyor.

DatingNews.com ve Kinsey Institute tarafından yapılan çalışmaya göre, gençlerin %43’ü daha az buluşmaya çıkıyor, %37’si flörtleşmeyi genel olarak azaltıyor ve %33’ü bu durumun sorumlusu olarak doğrudan ekonomiyi gösteriyor.

Özellikle Z kuşağı henüz paralarını doğru yönetmeyi öğrenme aşamasında ve çoğu ciddi borçlarla uğraşıyor. Hal böyle olunca buluşmaya çıkmak aslında pahalıya mal oluyor.

Sadece bekarlar değil, ilişkisi olanlar da ekonomik baskıyı hissediyor.

Sadece bekarlar değil, ilişkisi olanlar da ekonomik baskıyı hissediyor.

Araştırmaya göre her dört kişiden biri, normalden daha hızlı bir şekilde partneriyle aynı eve taşınabileceğini söylüyor. Nedeni ise romantizm değil, tamamen tasarruf. Kirayı, faturaları ve market masraflarını paylaşmak büyük şehirlerde ciddi bir maddi rahatlama sağlayabiliyor.

Ancak uzmanlar bu durumun tehlikelerine dikkat çekiyor. Cinsel terapist Natassia Miller’a göre, “Sadece ekonomik nedenlerle birlikte yaşamak, çiftlerin gerçek uyumlarını göz ardı etmesine yol açabilir. Bu da ilişkilerin, duygusal bağ yerine faturalarla ayakta kalmasına neden olur. Sonuçta, mutsuz ya da sağlıksız ilişkilerden çıkmak çok daha zor bir hale gelir.”

Tüm bunlar aslında sürpriz değil. Çünkü 1997–2012 arası doğanların neredeyse yarısı, aşktan çok parayı tercih edeceğini söylüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın