Aşk Artık Yalan Oluyor: Çiftler, Ekonomik Sebeplerden Dolayı Romantizmi İkinci Plana Atıyor
Artan yaşam maliyetleri yalnızca gençlerin arkadaşlıklarını değil, aşk hayatlarını da vurdu. Yeni araştırmalara göre, özellikle Z kuşağı ve milenyum kuşağı romantizmi geri plana itiyor. Flörtleşmeler azalıyor, ilişkiler hızla ciddiye biniyor ve hatta çiftler ekonomik baskı nedeniyle daha erken aynı eve taşınmayı tercih ediyor.
İşte detaylar...
Aşk artık lüks mü oldu?
DatingNews.com ve Kinsey Institute tarafından yapılan çalışmaya göre, gençlerin %43’ü daha az buluşmaya çıkıyor, %37’si flörtleşmeyi genel olarak azaltıyor ve %33’ü bu durumun sorumlusu olarak doğrudan ekonomiyi gösteriyor.
Sadece bekarlar değil, ilişkisi olanlar da ekonomik baskıyı hissediyor.
