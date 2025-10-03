onedio
Spotify Önerilerinde Yeni Dönem: Beğenmediğiniz Şarkılar Artık Karşınıza Çıkmayacak

Spotify Önerilerinde Yeni Dönem: Beğenmediğiniz Şarkılar Artık Karşınıza Çıkmayacak

Metehan Bozkurt
03.10.2025 - 07:49
03.10.2025 - 07:49

Spotify, kullanıcıların müzik deneyimini daha fazla kişiselleştirmesini sağlayacak yeni bir özellik duyurdu. Artık beğenmediğiniz ya da yalnızca o an için dinlediğiniz şarkıları öneri algoritmasından çıkarabileceksiniz. Böylece Spotify, gelecekte karşınıza çıkaracağı listeleri ve önerileri daha doğru şekilde şekillendirecek.

Spotify, kullanıcılarına müzik deneyimini daha fazla kişiselleştirme imkanı tanıyan yeni bir özellik duyurdu.

Spotify, kullanıcılarına müzik deneyimini daha fazla kişiselleştirme imkanı tanıyan yeni bir özellik duyurdu.

Artık beğenmediğiniz ya da yalnızca “bir kere dinleyip geçmek” istediğiniz şarkıları, platformun öneri algoritmasından çıkarabileceksiniz. Bu sayede Spotify, size daha isabetli ve gerçekten ilginizi çeken öneriler sunacak.

Daha Kontrollü ve Kişisel Öneriler

Daha Kontrollü ve Kişisel Öneriler

Spotify bugüne kadar dinleme alışkanlıklarınızı analiz ederek özel listeler ve tavsiyeler sunuyordu. Ancak zaman zaman tek seferlik dinlediğiniz bir parça, uzun süre karşınıza çıkabiliyordu. Yeni özellik sayesinde belirli şarkılar, “Müzik Zevki Profili”nizin dışında bırakılabiliyor. Bu da Wrapped ve Blend gibi popüler Spotify deneyimlerinin daha kişisel hale gelmesi anlamına geliyor.

Özellik Nasıl Kullanılıyor?

Özellik Nasıl Kullanılıyor?

Yeni özellik, hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar için dünya çapında erişime açıldı. İster web üzerinden, ister mobil ya da masaüstü uygulamadan şu adımlarla kullanabilirsiniz:

  • Dinlediğiniz şarkıyı veya çalma listesini açın.

  • Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun.

  • Müzik Zevki Profilinden Hariç Tut” seçeneğini işaretleyin.

Böylece tek seferlik dinlemeleriniz, gelecekteki önerilerinizin parçası olmayacak.

Spotify’ın bu adımı, kullanıcıların müzik deneyimini daha bilinçli yönetmesine olanak tanırken, algoritmanın da dinleme alışkanlıklarınızı daha doğru yansıtmasını sağlayacak.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
