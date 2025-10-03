Spotify Önerilerinde Yeni Dönem: Beğenmediğiniz Şarkılar Artık Karşınıza Çıkmayacak

Yeni özellik, hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar için dünya çapında erişime açıldı. İster web üzerinden, ister mobil ya da masaüstü uygulamadan şu adımlarla kullanabilirsiniz:

Dinlediğiniz şarkıyı veya çalma listesini açın.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun.

“Müzik Zevki Profilinden Hariç Tut” seçeneğini işaretleyin.

Böylece tek seferlik dinlemeleriniz, gelecekteki önerilerinizin parçası olmayacak.

Spotify’ın bu adımı, kullanıcıların müzik deneyimini daha bilinçli yönetmesine olanak tanırken, algoritmanın da dinleme alışkanlıklarınızı daha doğru yansıtmasını sağlayacak.