Türkiye’de Kadın ve Erkeklerde Boşanmak İçin En Tehlikeli Yaş Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre evlenme ve boşanma istatistikleri belli oldu. Boşanma yaşının yer aldığı veriler, kadınlar ve erkekler için en tehlikeli yaşı ortaya çıkardı. Evlilikte ilk 5 yılının kritik olduğunu gösteren verilere göre boşanmaların yüzde 33.7’si bu yıllar içinde gerçekleşti.
Kadın ve erkeklerde boşanma için en tehlikeli yaş belli oldu.
Evliliğin ilk 5 yılı oldukça kritik!
