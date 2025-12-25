Türkiye’de Kadın ve Erkeklerde Boşanmak İçin En Tehlikeli Yaş Belli Oldu

İstatistiklere göre boşanmaların en sık gerçekleştiği dönem 30’lu yaşlar. Ancak evliliğin ilk 5 yılının oldukça kritik olduğu da verilere yansıdı. 2024 verilerine boşanmaların yüzde 33.7’si evliliğin ilk beş yılında gerçekleşti. Erkekler, kadınlara göre daha 35-39 yaş arasında daha fazla boşanma oranına sahip.

2024 yılında ise boşanan çift sayısı bir önceki yıla göre artarak 187 bin 343’e yükseldi.