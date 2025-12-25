onedio
Türkiye’de Kadın ve Erkeklerde Boşanmak İçin En Tehlikeli Yaş Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2025

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre evlenme ve boşanma istatistikleri belli oldu. Boşanma yaşının yer aldığı veriler, kadınlar ve erkekler için en tehlikeli yaşı ortaya çıkardı. Evlilikte ilk 5 yılının kritik olduğunu gösteren verilere göre boşanmaların yüzde 33.7’si bu yıllar içinde gerçekleşti.

Kadın ve erkeklerde boşanma için en tehlikeli yaş belli oldu.

TÜİK'in 2024 yılına ait evlenme ve boşanma istatistikleri ortaya çıktı. Boşanma istatistikleri incelendiğinde boşanmaların en yoğun yaşandığı yaş aralığı, kadın ve erkeklerde farklılık gösteriyor. Ancak kadın ve erkek verilerine bakıldığında genel olarak boşanma riskinin 30-39 yaş arasında zirve yaptığı görülüyor. Erkeklerde en fazla boşanmanın görüldüğü yaş aralığı 35-39 olarak açıklanırken kadınlarda ise 30-34 yaş arası oldu.

Evliliğin ilk 5 yılı oldukça kritik!

İstatistiklere göre boşanmaların en sık gerçekleştiği dönem 30’lu yaşlar. Ancak evliliğin ilk 5 yılının oldukça kritik olduğu da verilere yansıdı. 2024 verilerine boşanmaların yüzde 33.7’si evliliğin ilk beş yılında gerçekleşti. Erkekler, kadınlara göre daha 35-39 yaş arasında daha fazla boşanma oranına sahip. 

2024 yılında ise boşanan çift sayısı bir önceki yıla göre artarak 187 bin 343’e yükseldi.

