Evcil Hayvanlar Yaşlıların Fiziksel ve Ruhsal Sağlığına Katkı Sağlıyor

Metehan Bozkurt
26.02.2026 - 09:59

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, evcil hayvan sahibi olmanın yaşlı bireylerde stresin azalmasına, sosyal bağların güçlenmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağladığını ortaya koydu.

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, evcil hayvan sahibi olmanın ileri yaştaki bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabildiğini ortaya koydu.

Ankete katılan yaşlı bireylerin önemli bir bölümü, evcil hayvanların günlük yaşam kalitelerini artırdığını ve kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağladığını belirtti.

Araştırmaya göre evcil hayvan sahipleri, daha aktif bir yaşam sürdüklerini, stres düzeylerinin azaldığını ve kendilerini daha az yalnız hissettiklerini ifade ediyor. Uzmanlar, stresin birçok kronik hastalığı tetikleyebildiğine dikkat çekerken, bu tür psikolojik rahatlamanın sağlıklı yaşlanma açısından kritik bir rol oynayabileceğini vurguluyor.

Anket sonuçları, evcil hayvanların yalnızca fiziksel değil, duygusal açıdan da destekleyici bir işlev gördüğünü gösteriyor.

Katılımcıların büyük bir kısmı, evcil hayvanlarının kendilerine bir sorumluluk ve amaç duygusu kazandırdığını, sevildiklerini hissettirdiğini ve günlük hayata daha güçlü bağlanmalarını sağladığını dile getirdi. Ayrıca sosyal bağların güçlenmesi, yaşlı bireylerin toplumla ilişkisini sürdürmesine katkı sunan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Araştırmayı değerlendiren uzmanlar, hayvanlarla kurulan ilişkinin sağlıklı yaşlanmayı destekleyen faktörlerden biri olabileceğini belirtiyor.

