Evcil Hayvanlar Yaşlıların Fiziksel ve Ruhsal Sağlığına Katkı Sağlıyor

Ankete katılan yaşlı bireylerin önemli bir bölümü, evcil hayvanların günlük yaşam kalitelerini artırdığını ve kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağladığını belirtti.

Araştırmaya göre evcil hayvan sahipleri, daha aktif bir yaşam sürdüklerini, stres düzeylerinin azaldığını ve kendilerini daha az yalnız hissettiklerini ifade ediyor. Uzmanlar, stresin birçok kronik hastalığı tetikleyebildiğine dikkat çekerken, bu tür psikolojik rahatlamanın sağlıklı yaşlanma açısından kritik bir rol oynayabileceğini vurguluyor.