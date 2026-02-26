Evcil Hayvanlar Yaşlıların Fiziksel ve Ruhsal Sağlığına Katkı Sağlıyor
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, evcil hayvan sahibi olmanın yaşlı bireylerde stresin azalmasına, sosyal bağların güçlenmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağladığını ortaya koydu.
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, evcil hayvan sahibi olmanın ileri yaştaki bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabildiğini ortaya koydu.
Anket sonuçları, evcil hayvanların yalnızca fiziksel değil, duygusal açıdan da destekleyici bir işlev gördüğünü gösteriyor.
