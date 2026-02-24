Annesini Huzurevine Vermedi, Garajını Minik Bir Eve Dönüştürdü: "Artık Çok Daha Mutluyuz"

İngiltere’de yaşayan Grace Dorothy, annesini bakımevine yerleştirmek yerine evinin garajını baştan sona yenileyerek ona bağımsız ama yakın bir yaşam alanı kurdu. Sosyal medyada paylaşılan dönüşüm, kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştı ve “aile böyle sahiplenilir” yorumlarıyla gündem oldu.

İki araçlık garajını projeye ayıran Grace, ilk adımda kapıyı söktürerek büyük bir pencere alanı açtı. Ardından alanı üç ana bölüme ayırdı. Arka kısımda tam donanımlı bir banyo yer alırken orta bölümde ankastre fırınlı, buzdolaplı ve depolama alanı bol küçük bir mutfak oluşturuldu. Ön tarafta ise koltuk ve televizyonun bulunduğu, annesinin vakit geçirebileceği bir oturma alanı tasarlandı.