Annesini Huzurevine Vermedi, Garajını Minik Bir Eve Dönüştürdü: "Artık Çok Daha Mutluyuz"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.02.2026 - 13:44

Yaşlanan ebeveynler için huzurevi kararı çoğu zaman zor ve duygusal bir süreç olarak görülüyor. İngiltere’de yaşayan bir kadın ise bu yolu tercih etmeyerek annesi için farklı bir çözüm üretti. Evine bitişik garajı baştan sona dönüştüren kadın, annesine hem bağımsız hem de ailesine yakın olabileceği konforlu bir yaşam alanı sundu.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/383...
Yaşlanan ebeveynler için bakımevi kararı birçok aile için kaçınılmaz görülürken, bir kadın bu yolu tamamen reddetti.

İngiltere’de yaşayan Grace Dorothy, annesini bakımevine yerleştirmek yerine evinin garajını baştan sona yenileyerek ona bağımsız ama yakın bir yaşam alanı kurdu. Sosyal medyada paylaşılan dönüşüm, kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştı ve “aile böyle sahiplenilir” yorumlarıyla gündem oldu.

İki araçlık garajını projeye ayıran Grace, ilk adımda kapıyı söktürerek büyük bir pencere alanı açtı. Ardından alanı üç ana bölüme ayırdı. Arka kısımda tam donanımlı bir banyo yer alırken orta bölümde ankastre fırınlı, buzdolaplı ve depolama alanı bol küçük bir mutfak oluşturuldu. Ön tarafta ise koltuk ve televizyonun bulunduğu, annesinin vakit geçirebileceği bir oturma alanı tasarlandı.

Evin son bölümü ise oldukça ferah bir yatak odası.

Çift kişilik büyük bir yatak, aynalı geniş bir gardırop ve yumuşak tonlarda dekorasyonla tamamlanan oda, küçük bir alanın doğru planlamayla ne kadar konforlu olabileceğini gösteriyor. Grace, paylaşımlarında “Büyürken bana baktı, şimdi sıra bende” diyerek kararının arkasındaki duygusal nedeni de açıkça dile getiriyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
