"Makarnaya Krema Eklemeyin": Pürüzsüz ve İpeksi Sosun Sırrı Haşlama Suyunda Gizli

Çünkü nişasta konsantrasyonu yüksek. Bol suda haşlanan makarnanın suyuysa neredeyse şeffaf; nişasta seyrelmiş durumda.

Bu fark neden önemli? Çünkü makarna sosları aslında yağ + su birleşimi. Normalde bu ikili pek bir araya gelmemeli. Ancak nişastalı makarna suyu devreye girdiğinde, sos emülsiyon oluşturuyor. Yani yağ ve su bağlanıyor, ortaya daha kıvamlı, makarnaya gerçekten tutunan bir sos çıkıyor. Az suda haşlanan makarnadan alınan birkaç kaşık su, sosu toparlıyor, parlaklık ve ipeksi bir doku kazandırıyor.