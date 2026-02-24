onedio
"Makarnaya Krema Eklemeyin": Pürüzsüz ve İpeksi Sosun Sırrı Haşlama Suyunda Gizli

Metehan Bozkurt
24.02.2026 - 12:54

Makarnada pürüzsüz ve ipeksi bir sos elde etmek için çoğu zaman ekstra malzemelere başvuruluyor. Oysa bu etkiyi yakalamanın yolu, makarnayı haşlarken kullanılan suyun miktarını doğru ayarlamaktan geçiyor.

Buyrun, detaylara hep birlikte bakalım...

Makarnada ipeksi, pürüzsüz ve tabağa yakışan bir sos istiyorsanız, çözüm sandığınızdan çok daha basit.

Üstelik ne tereyağı eklemeniz gerekiyor ne de krema. İşin kilidi, makarnayı haşladığınız suyun miktarında gizli.

Gıda bilimi içerikleriyle tanınan Matt Villena, makarna suyunun sosun dokusunu nasıl doğrudan etkilediğini küçük ama çarpıcı bir deneyle anlatıyor. Aynı miktarda kuru makarnayı iki farklı tencerede haşlıyor. Birinde makarnayı zar zor örten kadar su, diğerinde ise bunun iki katından fazla.

Az suyla haşlanan makarnanın suyu belirgin şekilde daha yoğun ve bulanık.

Çünkü nişasta konsantrasyonu yüksek. Bol suda haşlanan makarnanın suyuysa neredeyse şeffaf; nişasta seyrelmiş durumda.

Bu fark neden önemli? Çünkü makarna sosları aslında yağ + su birleşimi. Normalde bu ikili pek bir araya gelmemeli. Ancak nişastalı makarna suyu devreye girdiğinde, sos emülsiyon oluşturuyor. Yani yağ ve su bağlanıyor, ortaya daha kıvamlı, makarnaya gerçekten tutunan bir sos çıkıyor. Az suda haşlanan makarnadan alınan birkaç kaşık su, sosu toparlıyor, parlaklık ve ipeksi bir doku kazandırıyor.

