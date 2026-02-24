onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uykunuzu Sabote Eden 7 Alışkanlık

Uykunuzu Sabote Eden 7 Alışkanlık

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.02.2026 - 09:58

Kaliteli uyku, yalnızca dinlenmek değil, kalp sağlığını korumak için de kritik bir unsur. Uzmanlara göre günlük hayatta fark edilmeden yapılan bazı alışkanlıklar uyku düzenini ciddi şekilde bozabiliyor. Bu durum uzun vadede kalp ve metabolizma hastalıkları riskini artırabiliyor. Bu nedenle uykuyu sabote eden davranışların farkında olmak büyük önem taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeterli ve kaliteli uyku yalnızca dinlenmiş hissetmekle ilgili değil aynı zamanda kalp sağlığının temel taşlarından biri.

Yeterli ve kaliteli uyku yalnızca dinlenmiş hissetmekle ilgili değil aynı zamanda kalp sağlığının temel taşlarından biri.

British Heart Foundation için kaleme aldığı yazıda Sleep Charity’nin Başkan Yardımcısı Lisa Artis, uyku düzenini bozan bazı yaygın alışkanlıkların uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Artis, American Heart Association’ın uykuyu, sağlıklı bir kalp için gerekli sekiz temel unsurdan biri olarak tanımladığını hatırlattı. Bu listeye sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, kilo kontrolü, kolesterol ve kan şekeri yönetimi, tansiyon kontrolü ve tütünden uzak durma da dahil.

Uzmanlara göre yetişkin bir bireyin gecede 7 ila 9 saat uyuması gerekiyor. Bunun altındaki ya da üstündeki süreler, kalp ritim bozuklukları, yüksek tansiyon, inme ve tip 2 diyabet riskini artırabiliyor.

Uykunuzu Sabote Eden 7 Alışkanlık

1. Gün Boyu Kapalı Alanlarda Kalmak

Doğal gün ışığından uzak kalmak, biyolojik saatinizi şaşırtıyor. Sabah saatlerinde kısa bir açık hava teması ya da pencere kenarında vakit geçirmek, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlemeye yardımcı oluyor.

2. Sağlıksız Beslenme ve Hareketsizlik

Aşırı işlenmiş gıdalar ve şeker ağırlıklı beslenme, gün içinde ani enerji iniş çıkışlarına neden oluyor. Bu durum, gece uykuya geçişi zorlaştırabiliyor. Sebze, meyve, tam tahıl ve yağlı balık ağırlıklı beslenme öneriliyor.

3. Fazla Kafein Tüketimi

Kafeine duyarlılığı olan kişilerde öğleden sonra tüketilen kahve, uykuya dalmayı ciddi şekilde zorlaştırabiliyor. Uzmanlar, kafeinin en geç 14.00 civarında kesilmesini tavsiye ediyor.

4. Aşırı Ekran Kullanımı

Sorun sadece mavi ışık değil; ekrana bakarken beynin sürekli uyarılması. Sosyal medya, mesajlar ve haber akışı, zihnin “kapanmasını” engelliyor. Yatak odasında telefon kullanmamak önemli bir adım.

5. Yatmadan Önce Yoğun Aktivite

Gece saatlerinde yapılan ev işleri ya da televizyon izlemek, vücudun gevşemesini zorlaştırıyor. Sakin bir rutin uykuya geçişi kolaylaştırıyor.

6. Alkol Tüketimi

Alkol kısa vadede uyku hissi verse de, derin ve onarıcı uyku evrelerini baskılıyor. Bu da gece boyunca sık uyanmaya ve sabah yorgunluğuna yol açıyor.

7. Hafta Sonu Geç Kalkmak

“Uyku borcu” kapatma fikri kulağa cazip gelse de, hafta sonu geç kalkmak biyolojik saati bozuyor ve sosyal jetlag etkisi yaratıyor. Uzmanlar, hafta sonları da benzer saatlerde uyanmayı öneriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın