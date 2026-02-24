Uykunuzu Sabote Eden 7 Alışkanlık

1. Gün Boyu Kapalı Alanlarda Kalmak

Doğal gün ışığından uzak kalmak, biyolojik saatinizi şaşırtıyor. Sabah saatlerinde kısa bir açık hava teması ya da pencere kenarında vakit geçirmek, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlemeye yardımcı oluyor.

2. Sağlıksız Beslenme ve Hareketsizlik

Aşırı işlenmiş gıdalar ve şeker ağırlıklı beslenme, gün içinde ani enerji iniş çıkışlarına neden oluyor. Bu durum, gece uykuya geçişi zorlaştırabiliyor. Sebze, meyve, tam tahıl ve yağlı balık ağırlıklı beslenme öneriliyor.

3. Fazla Kafein Tüketimi

Kafeine duyarlılığı olan kişilerde öğleden sonra tüketilen kahve, uykuya dalmayı ciddi şekilde zorlaştırabiliyor. Uzmanlar, kafeinin en geç 14.00 civarında kesilmesini tavsiye ediyor.

4. Aşırı Ekran Kullanımı

Sorun sadece mavi ışık değil; ekrana bakarken beynin sürekli uyarılması. Sosyal medya, mesajlar ve haber akışı, zihnin “kapanmasını” engelliyor. Yatak odasında telefon kullanmamak önemli bir adım.

5. Yatmadan Önce Yoğun Aktivite

Gece saatlerinde yapılan ev işleri ya da televizyon izlemek, vücudun gevşemesini zorlaştırıyor. Sakin bir rutin uykuya geçişi kolaylaştırıyor.

6. Alkol Tüketimi

Alkol kısa vadede uyku hissi verse de, derin ve onarıcı uyku evrelerini baskılıyor. Bu da gece boyunca sık uyanmaya ve sabah yorgunluğuna yol açıyor.

7. Hafta Sonu Geç Kalkmak

“Uyku borcu” kapatma fikri kulağa cazip gelse de, hafta sonu geç kalkmak biyolojik saati bozuyor ve sosyal jetlag etkisi yaratıyor. Uzmanlar, hafta sonları da benzer saatlerde uyanmayı öneriyor.