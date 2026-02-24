Uyku Uzmanından Gece Tuvalete Uyananlara Önemli Uyarı

Breus, gece uyanıldığında yapılan en yaygın hatanın “madem uyandım, tuvalete gideyim” düşüncesi olduğunu vurguluyor. Oysa uykunun yeniden başlaması için kalp atış hızının dakikada 60’ın altına düşmesi gerekiyor. Yataktan kalkıp yürümek ise kalp ritmini yükselterek tekrar uykuya geçişi zorlaştırıyor.

Bu nedenle uzman, basit ama etkili bir yöntem öneriyor:

Gece uyandığınızda sırtüstü dönün ve 25 saniye bekleyin. Eğer bu sürenin sonunda hâlâ tuvalet ihtiyacı hissediyorsanız, o zaman gitmeniz gerektiğini söylüyor. His kayboluyorsa yatakta kalmak, uykunun devamı için çok daha sağlıklı.