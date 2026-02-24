onedio
Uyku Uzmanından Gece Tuvalete Uyananlara Önemli Uyarı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
24.02.2026 - 11:57

Gece uykusundan tuvalet ihtiyacıyla uyanmak birçok kişi için sıradan bir durum gibi görülse de, uzmanlara göre bu her zaman gerçek bir ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Uyku sırasında vücut pozisyonu ve biyolojik ritimdeki değişimler, yanlış bir uyanıklık hissi yaratabiliyor. Bu durum, fark edilmeden uykunun bölünmesine ve ertesi gün yorgunluk hissine yol açabiliyor.

Uyku uzmanı Dr. Michael Breus, gece uykudan uyanıp tuvalete gitme ihtiyacı hisseden pek çok kişinin aslında yanıldığını söylüyor.

Breus’a göre insanların yaklaşık yüzde 70–75’i yan yatarak uyuyor ve bu pozisyon mesaneye baskı yaparak “tuvaletim var” hissini tetikleyebiliyor.

Uzman, bu durumun özellikle gecenin 01.00–03.00 saatleri arasında daha sık yaşandığını belirtiyor. Bunun nedeni ise vücudun gece boyunca değişen çekirdek ısısı. Vücut ısısı düştüğünde beyin melatonin salgılayarak uykuyu derinleştiriyor. Ancak bu düşüş belirli bir noktadan sonra kısa süreli bir uyanıklık yaratabiliyor. Çoğu insan bu anda pozisyon değiştirip yeniden uykuya dalarken, bazı kişiler tamamen uyanıyor.

“Hemen Tuvalete Gitmeyin”

Breus, gece uyanıldığında yapılan en yaygın hatanın “madem uyandım, tuvalete gideyim” düşüncesi olduğunu vurguluyor. Oysa uykunun yeniden başlaması için kalp atış hızının dakikada 60’ın altına düşmesi gerekiyor. Yataktan kalkıp yürümek ise kalp ritmini yükselterek tekrar uykuya geçişi zorlaştırıyor.

Bu nedenle uzman, basit ama etkili bir yöntem öneriyor:

Gece uyandığınızda sırtüstü dönün ve 25 saniye bekleyin. Eğer bu sürenin sonunda hâlâ tuvalet ihtiyacı hissediyorsanız, o zaman gitmeniz gerektiğini söylüyor. His kayboluyorsa yatakta kalmak, uykunun devamı için çok daha sağlıklı.

Işık ve Telefon Tuzağı

Tuvalete gitmek zorunda kalanlar için de önemli bir uyarı var: Parlak ışık kullanmayın. Güçlü bir ışık, beyne “sabah oldu” sinyali vererek melatonin üretimini durdurabiliyor. Bu yüzden loş bir gece lambası tercih edilmesi öneriliyor.

Aynı şekilde telefona bakmak ya da saate göz atmak da zihni aktive ediyor. “Ne kadar uykum kaldı?” hesabı yapmak, beynin yeniden uyku moduna geçmesini zorlaştırıyor.

