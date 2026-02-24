onedio
Astrolojiye Göre En Çok Aldatan Erkek Burçlar Belli Oldu

Metehan Bozkurt
24.02.2026 - 14:51

İlişkilerde sadakat konusu, astrolojide sıkça tartışılan başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bazı erkek burçlarının karakter özellikleri, özgürlük ihtiyacı, değişken ruh hâli ya da yoğun ilgi beklentisi nedeniyle bu alanda daha fazla gündeme geldiği görülüyor. Astrolojik yorumlar, kesin yargılar sunmaktan ziyade ilişkilerde karşılaşılabilecek eğilimlere ışık tutmayı amaçlıyor.

İkizler Erkeği

İkizler Erkeği

İkizler erkeği için zihinsel uyarım olmazsa olmazdır. Rutinleşen ilişkilerde hızlıca sıkılabilir; merak duygusu ve değişkenliği, onu yeni deneyimlere açık hale getirebilir. Aldatma çoğu zaman duygusal değil, anlık bir arayışın sonucudur.

Yay Erkeği

Yay Erkeği

Özgürlük ihtiyacı yüksek olan Yay erkeği, kısıtlandığını hissettiğinde ilişkiden uzaklaşabilir. Maceracı yapısı ve sınır tanımayan tavrı, bağlılık gerektiren durumlarda sorun yaratabilir. Bu durum, sadakat konusunda dalgalanmalara yol açabilir.

Koç Erkeği

Koç Erkeği

Koç erkeği dürtüsel ve rekabetçidir. Heyecan arayışı, ani kararlar almasına neden olabilir. İlişkide ilgi ve dinamizm azaldığında, anlık heveslerle hatalı adımlar atma riski yükselir.

Balık Burcu

Balık Burcu

Duygusal derinliği yüksek Balık erkeği, kendini anlaşılmamış hissettiğinde duygusal kaçışlara yönelebilir. Aldatma burada çoğu zaman fiziksel değil, duygusal bağlar üzerinden gelişir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
