Rusya ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçilik Hesapları Sosyal Medyada Birbirine Girdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
26.02.2026 - 09:51

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ile Fransa’nın Ankara Büyükelçilik hesapları, X’te Ukrayna savaşı nedeniyle birbirine girdi. Fransa’nın “Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik” paylaşımını alıntılayan Rusya, “Nazi” diye adlandırdığı Ukrayna yönetiminin en büyük destekçilerinden birinin Fransa olduğunu söyledi ve 1812’de gerçekleşen Fransa ile Rusya arasındaki savaşa gönderme yaptı.

Rusya ile Fransa’nın Türkiye Büyükelçilik hesapları X’te Türkçe olarak birbirine girdi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçilik hesabı, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamalarını paylaşınca Fransa’nın Türkiye Büyükelçilik hesabı ise alıntılayarak cevap verdi.

Fransa’nın paylaşımı

'Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hâlâ 'Fransaİngiltere caydırıcılığı bir tehdittir' diye açıklama yapıyor.'

Rusya ise Fransa’nın paylaşımına hem Fransızca hem de Türkçe olarak cevap verdi. Rusya, 1812’de Napolyon'un Rusya seferine gönderme yaptı.

'Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalan tek şeyin sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olması gerçekten üzücü. Meslektaşlarımıza Paris'in, 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere, katleden Kiev'deki Nazi rejiminin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ama belki de Fransız hükümetini hâlâ rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?'

Gündem Editörü
