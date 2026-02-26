Rusya ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçilik Hesapları Sosyal Medyada Birbirine Girdi
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ile Fransa’nın Ankara Büyükelçilik hesapları, X’te Ukrayna savaşı nedeniyle birbirine girdi. Fransa’nın “Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik” paylaşımını alıntılayan Rusya, “Nazi” diye adlandırdığı Ukrayna yönetiminin en büyük destekçilerinden birinin Fransa olduğunu söyledi ve 1812’de gerçekleşen Fransa ile Rusya arasındaki savaşa gönderme yaptı.
Rusya ile Fransa’nın Türkiye Büyükelçilik hesapları X’te Türkçe olarak birbirine girdi.
Fransa’nın paylaşımı
Rusya ise Fransa’nın paylaşımına hem Fransızca hem de Türkçe olarak cevap verdi. Rusya, 1812’de Napolyon'un Rusya seferine gönderme yaptı.
