Ortaokul Seviyesindeki Genel Kültür Testinde Başarılı Olabilecek misin?
“Bunu herkes bilir” dediğimiz bilgiler gerçekten hala aklımızda mı?
Matematik, tarih, fen bilgisi, coğrafya… Ortaokul yıllarında öğrendiğimiz temel bilgiler zamanla silinmiş olabilir. Ama belki de sandığından daha hazırsın! Bu testte karşına çıkacak sorular ortaokul seviyesinde genel kültür bilgilerini ölçüyor. Kulağa kolay geliyor olabilir ama dikkat! Bazı sorular düşündüğünden daha ters köşe olabilir.
Hazırsan zil çaldı!
