Zorlayıcı Tarih Testine Sadece Kendine Güvenenler Katılsın!

Tarih sadece ezber değil; detay, dikkat ve yorum işidir. Peki sen gerçekten geçmişe ne kadar hakimsin? Savaşların sebeplerini, anlaşmaların gizli maddelerini, dönüm noktalarının perde arkasını biliyor musun? Bu testte bildiğini sandığın bilgileri yeniden sorgulayacak, bazı sorularda “Bu gerçekten olmuş muydu?” diye düşüneceksin. Kolay sorular yok, ipucu yok, şans faktörü minimum!

Eğer kendine güveniyorsan başla!