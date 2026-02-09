Astroloji Bilgisine Güvenenler Buraya!
“Ben burçlardan anlarım” demek kolay… Ama astroloji sadece Güneş burcundan ibaret değil. Yükselen, evler, gezegenler, açılar, elementler, nitelikler… Harita dediğin başlı başına bir evren. Bu testte seni klasik ve sıkıcı bilgilerle değil; gerçekten astroloji okumuş olanların yakalayabileceği sorularla karşılıyoruz.
Hazırsan başla!
