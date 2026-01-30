Burcuna Göre Seni Sessizce Tüketen Alışkanlık!

Herkesin farkında olmadan tekrar ettiği bir alışkanlığı vardır. Dışarıdan masum görünür, hatta bazen “ben böyleyim” diye savunulur ama zamanla insanın enerjisini, ilişkilerini ve hatta özgüvenini sessizce tüketir. Peki senin burcuna göre seni yavaş yavaş yoran, fark edilmesi zor ama etkisi büyük olan alışkanlık ne?