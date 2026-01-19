Burcuna Göre Seni Sevmek Kolay mı Zor mu?

Seni sevmek başta zor gibi gelir çünkü hemen açılmazsın. Ama bir kez kalbini açtığında, seni sevmek dünyanın en konforlu şeylerinden biri olur. Sadakat, güven ve süreklilik senin aşk dilindir. Değişimi pek sevmezsin ve bu bazen inatçılık olarak algılanabilir. Ancak seni gerçekten tanıyan biri bilir ki bu, bağ kurduğunda bırakmamanın bir sonucudur. Seni sevmek emek ister ama karşılığı fazlasıyla alınır.