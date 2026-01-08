Burcuna Göre Sen Nasıl Sevilmek İstiyorsun?

Sen sevildiğini süreklilikle anlarsın. Bugün var olup yarın kaybolan ilgi seni yorar. Senin için sevgi; dokunabilen, hissedilen, sakin ama sağlam bir bağdır. Sözlerden çok davranışlara bakarsın. Küçük ama tutarlı jestler, senin kalbini büyük romantik şovlardan daha çok etkiler. Seni seven kişi seni aceleye getirmemeli. Sen yavaş sevilirsin ama derin sevilirsin.