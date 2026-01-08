Burcuna Göre Sen Nasıl Sevilmek İstiyorsun?
Herkes sevilmek ister ama herkes aynı şekilde sevilmek istemez. Kimi ilgiyle, kimi özgür bırakılarak, kimi sözlerle, kimi davranışlarla… Burcun; sevgiyi nasıl algıladığını, hangi noktada eridiğini ve hangi sevgi biçiminde uzaklaştığını düşündüğünden çok daha net anlatıyor. Burcunu seç, nasıl sevilmek istediğini tüm açıklığıyla gör.
Burcun hangisi?
Heyecanla ve Cesaretle Sevilmek İstersin
Güvenle ve İstikrarla Sevilmek İstersin
Zihninle ve Sohbetle Sevilmek İstersin
Şefkatle ve Güvende Sevilmek İstersin
Hayranlıkla ve Gururla Sevilmek İstersin
Emekle ve Dikkatle Sevilmek İstersin
Zarafetle ve Dengede Sevilmek İstersin
Derinlikle ve Sahiplenilerek Sevilmek İstersin
Özgürlükle ve Neşeyle Sevilmek İstersin
Ciddiyetle ve Saygıyla Sevilmek İstersin
Özgünlükle ve Alan Tanınarak Sevilmek İstersin
Ruhla ve Hayalle Sevilmek İstersin
