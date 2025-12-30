Burcuna Göre Sessizliğin mi Öfken mi Daha Yıkıcı?

Aslan burcu için saygı ve görülmek çok önemlidir. Görmezden gelindiğinde ya da küçümsendiğinde öfken devreye girer. Psikolojik olarak gururun tetiklendiğinde kontrol zorlaşır. Sessizlik senin için bir ceza değil; öfke ise sahnedir. Patladığında herkes seni fark eder ama bu bazen ilişkileri yakabilir. Senin için mesele, öfkeyi güç gösterisi yerine sağlıklı bir ifade aracına dönüştürmektir.