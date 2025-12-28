Aşk Hayatında Kindarlık Seviyen!
Aşk bazen pamuk şeker gibi yumuşak, bazen de yıllarca unutulmayan küçük bir cümle kadar sert olabilir. Peki sen ilişkilerinde yaşananları ne kadar içinde tutuyorsun? Affetmek mi senin işin, yoksa “unutmadım ama konuyu kapattım” diyenlerden misin? Bu test, aşk hayatındaki kindarlık seviyeni tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarıyor.
Hazırsan başlayalım!
1. Partnerin seni kıran bir şey söylediğinde ilk tepkin ne olur?
2. Geçmiş ilişkilerini düşündüğünde aklına ilk ne gelir?
3. Bir tartışma sonrası barışmak senin için ne kadar kolay?
4. “Affettim” dediğinde gerçekten affetmiş olur musun?
5. Partnerin eski bir hatayı tekrarlarsa ne hissedersin?
6. Tartışmalarda geçmiş konular gündeme gelir mi?
7. Kırıldığını söylemek senin için zor mu?
8. Partnerin özür dilediğinde ne düşünürsün?
9. Aşk sence biraz da gurur işi mi?
10. Aşkta unutmak mı zor, affetmek mi?
“Geçmiş Geçmiştir” Diyebilenlerdensin
Affediyorsun Ama Hafızan Çok Güçlü
Kalbin Kırıldığında Arşiv Açılıyor
Unutmayanlar Kulübünün Başkanısın
