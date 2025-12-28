Aşk Hayatında Kindarlık Seviyen!

Sen aşkı derin yaşayanlardan olduğun için yaşanan hiçbir şeyi kolay kolay silmiyorsun. Kırıldığında susmayı, içine atmayı ve hatırlamayı tercih ediyorsun. Bu da seni zamanla daha sert biri gibi gösterebiliyor. Affetmek senin için gerçekten zor; çünkü güven senin için çok önemli. Bir kere sarsıldığında eski haline dönmesi kolay olmuyor. Bu yüzden geçmiş defterler sık sık açılıyor. Bu durum seni koruyor gibi hissettirse de, aslında yeni başlangıçların önünde engel oluşturabilir. Bırakmayı öğrenmek, seni zayıflatmaz; tam tersine özgürleştirir.