Aşk Hayatında Kindarlık Seviyen!

Tuğba Karakoç
28.12.2025 - 12:46

Aşk bazen pamuk şeker gibi yumuşak, bazen de yıllarca unutulmayan küçük bir cümle kadar sert olabilir. Peki sen ilişkilerinde yaşananları ne kadar içinde tutuyorsun? Affetmek mi senin işin, yoksa “unutmadım ama konuyu kapattım” diyenlerden misin? Bu test, aşk hayatındaki kindarlık seviyeni tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarıyor. 

Hazırsan başlayalım!

1. Partnerin seni kıran bir şey söylediğinde ilk tepkin ne olur?

2. Geçmiş ilişkilerini düşündüğünde aklına ilk ne gelir?

3. Bir tartışma sonrası barışmak senin için ne kadar kolay?

4. “Affettim” dediğinde gerçekten affetmiş olur musun?

5. Partnerin eski bir hatayı tekrarlarsa ne hissedersin?

6. Tartışmalarda geçmiş konular gündeme gelir mi?

7. Kırıldığını söylemek senin için zor mu?

8. Partnerin özür dilediğinde ne düşünürsün?

9. Aşk sence biraz da gurur işi mi?

10. Aşkta unutmak mı zor, affetmek mi?

“Geçmiş Geçmiştir” Diyebilenlerdensin

Sen aşkı bir yük değil, bir paylaşım alanı olarak görüyorsun. Kırıldığında konuşmayı tercih eden, içinde büyütmeyen ve duygularını saklamayan bir yapın var. Bu da seni ilişkilerde daha dengeli ve huzurlu biri yapıyor. Affetmek senin için zayıflık değil; aksine olgunluk göstergesi. Yaşananları ders olarak alıp ilerlemeyi biliyorsun. Bu yüzden geçmiş, bugünkü ilişkilerini zehirlemiyor. Ancak bazen fazla anlayışlı olman, karşındaki kişinin sınırları zorlamasına neden olabilir. Affederken kendini ihmal etmediğinden emin olmalısın.

Affediyorsun Ama Hafızan Çok Güçlü

Sen duygularını bastırmıyorsun ama her şeyi de anında çözemiyorsun. Kırıldığında zamana ihtiyacın var ve bu çok insani. Affediyorsun ama unutmak senin için biraz zor. Geçmişte yaşananlar, bugünkü davranışlarını etkileyebiliyor. Bu bazen seni temkinli, bazen de mesafeli biri haline getiriyor. Kalbini korumaya çalışıyorsun. Eğer duygularını daha net ifade edebilirsen, içindeki küçük kırgınlıkların birikmesini önleyebilirsin. Aksi halde bu orta seviye kindarlık zamanla artabilir.

Kalbin Kırıldığında Arşiv Açılıyor

Sen aşkı derin yaşayanlardan olduğun için yaşanan hiçbir şeyi kolay kolay silmiyorsun. Kırıldığında susmayı, içine atmayı ve hatırlamayı tercih ediyorsun. Bu da seni zamanla daha sert biri gibi gösterebiliyor. Affetmek senin için gerçekten zor; çünkü güven senin için çok önemli. Bir kere sarsıldığında eski haline dönmesi kolay olmuyor. Bu yüzden geçmiş defterler sık sık açılıyor. Bu durum seni koruyor gibi hissettirse de, aslında yeni başlangıçların önünde engel oluşturabilir. Bırakmayı öğrenmek, seni zayıflatmaz; tam tersine özgürleştirir.

Unutmayanlar Kulübünün Başkanısın

Sen unutmazsın. Affetmiş gibi yapabilirsin ama içindeki arşiv her zaman açıktır. Aşkta yaşanan her kırgınlık hafızanda yer eder ve zamanı gelince ortaya çıkar. Bu kadar kindar olmanın temelinde derin bir hassasiyet ve güvensizlik yatıyor. Çok seviyorsun ama çok da inciniyorsun. Bu yüzden kendini korumak için duvarlar örüyorsun. Eğer bu döngüyü fark edip kırgınlıklarını ifade etmeyi öğrenmezsen, ilişkiler senin için bir hesaplaşma alanına dönüşebilir. Aşk bazen hatırlamaktan çok bırakmayı gerektirir.

