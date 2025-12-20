onedio
Zihnin Hangi Bilim İnsanı Gibi Çalışıyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
20.12.2025

Herkes düşünür ama herkes aynı şekilde düşünmez. Kimi soruların peşinden gider, kimi kuralları yıkar, kimi detaylarda kaybolur, kimi de sezgileriyle ilerler.Bu test, ne kadar zeki olduğunu değil; zihninin nasıl çalıştığını anlatıyor. Cevapların seni tarihe geçmiş bir bilim insanının düşünme tarzına götürecek.

Hazırsan başlayalım!

Zihnin kiminle aynı frekansta?

1. Bir konuda emin olmak için neye ihtiyaç duyarsın?

2. Uzayla ilgili en çok merak ettiğin konu hangisi?

3. Sence hangi mühendislik alanı daha ilgi çekici?

4. Sence modern dünya bunlardan hangisi demektir?

5. Peki hangi Nolan filmi senin favorin?

6. Seni en huzursuz eden durum hangisi?

7. Senin için aşağıdaki icatlardan hangisi daha önemli?

8. Dünyanın en büyük sorunu ne?

9. Hangi süper güce sahip olmak isterdin?

10. Gelecekte en çok hangisinin gerçekleşmesini istiyorsun?

Albert Einstein!

Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanlarından biri olduğun kesin. Ama kabul edelim, azıcık kendini beğenmişlik de var. Yine de insan kendini beğenmeyecekse, başkası hiç beğenmesin zaten. Bilgiye karşı inanılmaz bir iştahın var; kahvaltıda peynir değil, formül tüketiyorsun adeta. İzafiyet sana fazlasıyla yakışıyor! Ancak bu zekânın ürettikleri doğru yönlendirilmezse karanlık amaçlara da hizmet edebilir, dikkatli olmakta fayda var.

Nikola Tesla

Bu dünyada gerçekten saygıyı hak eden nadir insanlardan birisin. Senin dehanı ne tarih tam anlatabilir ne de bilim çerçeveleyebilir; çünkü açıkça zamanının çok ilerisindesin. Ürettiğin her şeyin yolu dönüp dolaşıp güzelliğe çıkıyor. Fayda sağlıyorsun, üstelik bunu bilinçli yapıyorsun. Hakkının yenmiş olduğu da tartışmaya açık bir konu değil. Ama sakın buna izin verme, gözünü açık tut; çünkü bu dünya kimseye arkasını dönecek kadar güvenli bir yer değil. Velhasıl kelam: Edison’a selam bile yok, alternatif akım sonsuza dek yaşasın!

Stephen Hawking

Sen kendini bu dünyaya ait hissetmeyenlerdensin. Zaten sonsuz ve uçsuz bucaksız bir evren varken, küçücük bir gezegene sıkışmak sana hiç uygun değil. Kara delikler, solucan delikleri, uzay-zaman ve kozmosun bilinmeyenleri bu yüzden hep ilgini çekti. Akılcı, analitik ve gerçekçisin; ama aynı zamanda güçlü bir hayal gücün var. Seni özel kılan da tam olarak bu iki ayrı dünyayı bir araya getirebilmen. Yaratıcılığın, bu sentezden besleniyor. Üstelik dünyanın en bilge insanlarından biri olabilecek seviyede olmana rağmen, hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmayı seçiyorsun. Çünkü çok iyi biliyorsun ki bilginin en büyük düşmanı cehalet değil, bildiğini sanmaktır.

Charles Darwin

Eğer dünya bir krallık olsaydı ve krallar zekâlarına göre seçilseydi, büyük ihtimalle bu dünyanın tahtında sen otururdun. Senin gibi dahiler elbette var; ama senin yaşadığın dönemde, senin düşündüklerini aynı derinlikte düşünebilen kimse yok. Bu yüzden biriciksin ve açıkça zamanının ötesindesin. Ayrıntılara takılıp kalmak yerine bütünü kavrıyor, büyük resmi net bir şekilde görebiliyorsun. Aynı zamanda güçlü bir şüpheciliğin var; seni kandırmak bu dünyadaki en zor işlerden biri. Seni sevenler kadar sevmeyenler de var, bu kaçınılmaz. Ama bir gerçek değişmiyor: Seni sevmeyenlerin bile sana saygı duymamazlık etmesi mümkün değil.

Sigmund Freud

Seni en iyi anlatan sıfat: İnsan sarrafı. Birini çözmek için onunla uzun uzun vakit geçirmen gerekmez; iki dakikalık bir sohbet bile fazlasıyla yeter. Tecrübelisin, evet; ama asıl farkı yaratan şey keskin ve parlak zekân. Boş konuşmalara tahammülün yok. Çünkü bilirsin ki söylenen her sözün altında aslında sayısız başka anlam gizlidir. Bilinçaltının varlığının farkındasındır; buzdağının görünmeyen kısmının, görüneninden çok daha büyük olduğunu bilirsin. Bir de şu çapkınlık meselesi var tabii… Bunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama dâhilerin çoğu biraz çapkın olur zaten. Bu bir azgınlık değil; tamamen merak meselesi. Meraktan, evet

Adam Smith

Sen iktisadın, ekonominin adeta efendisisin. Para meseleleri doğal olarak senden sorulur. Fırsatları zamanında fark eder, ortamın nabzını iyi tutar ve yatırımı nereye yapacağını sezgisel bir ustalıkla bilirsin. İnsanları çok iyi tanıman da cabası; bu sayede onları yönlendirmekte hiç zorlanmazsın. Aynı zamanda oldukça özgürlükçü bir yapın var. Zincirlerle yaşamayı sevmediğin gibi, başkalarına zincir vurulmasına da karşısın. İşte tam da bu yüzden “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sözleri sana bu kadar yakışıyor, ey görünmez el!

