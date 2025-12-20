Sen kendini bu dünyaya ait hissetmeyenlerdensin. Zaten sonsuz ve uçsuz bucaksız bir evren varken, küçücük bir gezegene sıkışmak sana hiç uygun değil. Kara delikler, solucan delikleri, uzay-zaman ve kozmosun bilinmeyenleri bu yüzden hep ilgini çekti. Akılcı, analitik ve gerçekçisin; ama aynı zamanda güçlü bir hayal gücün var. Seni özel kılan da tam olarak bu iki ayrı dünyayı bir araya getirebilmen. Yaratıcılığın, bu sentezden besleniyor. Üstelik dünyanın en bilge insanlarından biri olabilecek seviyede olmana rağmen, hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmayı seçiyorsun. Çünkü çok iyi biliyorsun ki bilginin en büyük düşmanı cehalet değil, bildiğini sanmaktır.