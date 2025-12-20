Zihnin Hangi Bilim İnsanı Gibi Çalışıyor?
Herkes düşünür ama herkes aynı şekilde düşünmez. Kimi soruların peşinden gider, kimi kuralları yıkar, kimi detaylarda kaybolur, kimi de sezgileriyle ilerler.Bu test, ne kadar zeki olduğunu değil; zihninin nasıl çalıştığını anlatıyor. Cevapların seni tarihe geçmiş bir bilim insanının düşünme tarzına götürecek.
Hazırsan başlayalım!
Zihnin kiminle aynı frekansta?
1. Bir konuda emin olmak için neye ihtiyaç duyarsın?
2. Uzayla ilgili en çok merak ettiğin konu hangisi?
3. Sence hangi mühendislik alanı daha ilgi çekici?
4. Sence modern dünya bunlardan hangisi demektir?
5. Peki hangi Nolan filmi senin favorin?
6. Seni en huzursuz eden durum hangisi?
7. Senin için aşağıdaki icatlardan hangisi daha önemli?
8. Dünyanın en büyük sorunu ne?
9. Hangi süper güce sahip olmak isterdin?
10. Gelecekte en çok hangisinin gerçekleşmesini istiyorsun?
Albert Einstein!
Nikola Tesla
Stephen Hawking
Charles Darwin
Sigmund Freud
Adam Smith
