Osmanlı Sarayında Yaşasaydın Nasıl Ölürdün?
Görkemli kaftanlar, entrikalarla dolu koridorlar, tek bir bakışla değişen kaderler… Osmanlı Sarayı dışarıdan ihtişamlı görünse de içinde yaşamak herkes için kolay değildi. Güç dengeleri, suskunluklar, yanlış zamanda söylenen bir söz bile hayatın akışını tamamen değiştirebilirdi. Bu testte verdiğin cevaplar doğrultusunda, saraydaki yerini ve kaderinin nasıl şekilleneceğini söylüyoruz.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Şimdi de hayvanını seç!
4. Peki, senin en büyük korkun ne?
5. Padişah seni idam edicek, son akşam yemeğin hangisi olsun isterdin?
6. Hangi manzarada kendini daha rahat hissedersin?
7. Yolda yürürken biriyle çarpıştın, tepkin ne olur?
8. Sarayda dedikodular döndüğünü düşün, sen ne yapardın?
9. Senin silahın ne olurdu?
10. Son soru, padişah sana bir emir verdi ancak verdiği emir adil değil?
Padişah İdam Emrini Verirdi!
Sarayda Suikaste Kurban Giderdin!
Salgın Hastalıktan Ölürdün!
Kim Vurduya Giderdin!
Yeniçeriler Tarafından Hain İlan Edilirdin!
Savaşta Ölürdün!
Uzun Bir Hayat Sürer, Sakince Ölürdün!
