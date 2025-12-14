Osmanlı Sarayında Yaşasaydın Nasıl Ölürdün?

Osmanlı Sarayı’nda senin en zayıf noktan, ortamları ve insanları olduğundan daha güvenli sanman olurdu. Açık düşmanlardan çok, belirsizlikler arasında kalırdın. Ne tamamen güç oyunlarının içindesin ne de onlardan uzaksın. Tam da bu arada kalmışlık, seni savunmasız hâle getirirdi. Çünkü sarayda tehlike her zaman planlı gelmez; bazen anlık, bazen isimsizdir. Sen çatışmayı seven biri değilsin. Çoğu zaman geri planda kalmayı, olayların geçmesini beklemeyi tercih ediyorsun. Ancak sarayda bu tutum, seni korumak yerine görünmez bir hedef hâline getirir. Yanlış zamanda yanlış yerde olmak, seni kimin yaptığının bile net olmadığı bir sonla karşı karşıya bırakabilir. Ne bir idam fermanı vardır ne de açık bir düşmanlık. Sonun sessiz ama sarsıcı olur. Ardından kimse tam olarak ne olduğunu konuşmaz, konuşamaz. “Kim vurdu”ya gitmek sarayda en soğuk sonlardan biridir; çünkü arkasında soru işaretleri bırakır. Senin adın ne bir kahramanlıkla ne de bir ihanetle anılır… Sadece yanlış bir anın bedelini ödeyenler arasına yazılırsın.