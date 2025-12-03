onedio
En Tehlikelisini Seçiyoruz! Hangisi Daha Güçlü?

En Tehlikelisini Seçiyoruz! Hangisi Daha Güçlü?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
03.12.2025 - 11:30

Türk dizilerinde kötülüğün, oyunların, büyük planların ve zeki hamlelerin kralları ve kraliçeleri hiç eksik olmadı. Şimdi sıra sizde! Bu anketle en fettan, en tehlikeli, en hesapçı karakterleri karşı karşıya getiriyoruz. Kimin intikamı daha acı? Kimin planları daha şeytani? Kimin manipülasyonu bir adım önde? Sahneleri ateşe verip rakiplerini ezip geçen bu karakterler arasından en tehlikeli olanı seçmek artık senin elinde!

Hazırsan başla!

1. Hileleriyle ortalığı yangın yerine çevirenlerden hangisi daha tehlikeli?

2. İntikam için her şeyi göze alanlardan hangisini seçiyorsun?

3. Soğukkanlılıkta kim daha ürkütücü?

4. Manipülasyon gücünde şampiyon kim?

5. Hırsı uğruna her şeyi yapabilecek karakter hangisi?

6. Sevimli görünüp aslında çok tehlikeli olan hangisi?

7. Saç baş birbirlerine girseler hangisi galip gelir?

8. Hangisi güzelliğiyle birini etkilemede daha usta?

9. Peki, hangisi daha çirkef?

10. Son olarak, yalanın ustasını seç!

