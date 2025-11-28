onedio
Seçimlerine Göre Sen Hailey misin Selena mı?

Tuğba Karakoç
28.11.2025 - 13:01

Güzellik, stil ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Hailey Baldwin ve Selena Gomez… Peki senin seçimlerin hangi tarafa daha yakın? Yemek, tatil, makyaj, şehir, moda ve daha birçok konuda yaptığın tercihler seni Hailey mi, yoksa Selena mı yapıyor?

Hazırsan öğrenelim!

1. Yaşını seçer misin?

2. Kahvaltı tercihin hangisi?

3. Hafta sonu planın nasıl olur?

4. Tatil tercihin hangisi?

5. Makyaj stilin nasıl?

6. Spor tercihin hangisi?

7. En çok hangi içeceği tercih edersin?

8. Hangi şehirde yaşamayı tercih edersin?

9. Tatlı tercihin hangisi?

Selena

Sen, hayatın her alanında enerjik ve sosyal bir kişiliğe sahipsin. Arkadaş çevrenle güçlü bağlar kurar, ilişkilerinde romantik ve neşelisin. Moda ve yaşam tarzında feminen, renkli ve cesur seçimler yapıyorsun. Senin karakterin, eğlenceli, spontane ve hayat dolu biri olmanı sağlıyor. Kendini ifade etme biçimin, insanların seni kolayca fark etmesini sağlıyor. Bu testle, senin seçimlerinin Selena gibi canlı, özgür ruhlu ve pozitif bir kişiliğe işaret ettiğini öğrendik!

Hailey

Sen, zarif, minimalist ve dikkat çekici bir karaktere sahipsin. Hayatında sakinliği ve düzeni ön planda tutar, seçici ve özgür ruhlusun. Moda ve yaşam tarzında sade ama etkileyici tercihler yapıyorsun. Senin karakterin, kendine güvenen, dengeli ve huzurlu bir ruh haline sahip olmanı sağlıyor. İnsanlarla ilişkilerinde sadık, destekleyici ve anlayışlısın. Bu test, senin seçimlerinin Hailey gibi sofistike, cool ve sakin bir yaşam tarzına işaret ettiğini gösteriyor.

