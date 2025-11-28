Seçimlerine Göre Sen Hailey misin Selena mı?
Güzellik, stil ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Hailey Baldwin ve Selena Gomez… Peki senin seçimlerin hangi tarafa daha yakın? Yemek, tatil, makyaj, şehir, moda ve daha birçok konuda yaptığın tercihler seni Hailey mi, yoksa Selena mı yapıyor?
Hazırsan öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yaşını seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kahvaltı tercihin hangisi?
3. Hafta sonu planın nasıl olur?
4. Tatil tercihin hangisi?
5. Makyaj stilin nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Spor tercihin hangisi?
7. En çok hangi içeceği tercih edersin?
8. Hangi şehirde yaşamayı tercih edersin?
9. Tatlı tercihin hangisi?
Selena
Hailey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın