Seçimlerine Göre Dişil Enerjin Düşük mü Yüksek mi?

Dişil enerji, sadece cinsiyetten bağımsız olarak; sezgi, akışta olma, yaratıcılık, empati, yumuşaklık ve içsel güven gibi kavramları temsil eder. Kimimiz bu enerjiyi yoğun bir şekilde taşır, kimimiz bastırır ya da dengeleriz. Peki senin dişil enerjin doğal olarak hangi seviyede? Seçimlerin, tepkilerin ve hayata yaklaşımın bu enerjinin gücünü ortaya çıkarabilir.

Hazırsan içindeki dişil gücün ne kadar aktif olduğunu keşfetmeye başlayalım!