Seçimlerine Göre Dişil Enerjin Düşük mü Yüksek mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
19.11.2025 - 07:45

Dişil enerji, sadece cinsiyetten bağımsız olarak; sezgi, akışta olma, yaratıcılık, empati, yumuşaklık ve içsel güven gibi kavramları temsil eder. Kimimiz bu enerjiyi yoğun bir şekilde taşır, kimimiz bastırır ya da dengeleriz. Peki senin dişil enerjin doğal olarak hangi seviyede? Seçimlerin, tepkilerin ve hayata yaklaşımın bu enerjinin gücünü ortaya çıkarabilir. 

Hazırsan içindeki dişil gücün ne kadar aktif olduğunu keşfetmeye başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Karar verirken en çok hangisine güvenirsin?

3. En çok hangi davranışı sergilersin?

4. Bir tartışmada nasıl davranırsın?

5. Günlük hayatta en çok hangi his baskın?

6. Zor bir anda sence en sağlıklı tepki hangisi?

7. İlişkilerde en çok hangi tarafa yakınsın?

8. Hangi element seni daha çok temsil ediyor?

9. Günün en sevdiğin anı?

10. Düşündüğünde seni en iyi hangi cümle anlatır?

Dişil Enerjin Genelde Düşük

Sen içsel dünyanı güçlü bir şekilde taşımana rağmen duygularını ikinci plana atan, daha çok kontrol ve mantık odaklı bir yapıya sahipsin. Dişil enerjin düşük değil; daha çok bastırılmış ve ikinci planda çalışıyor. Hayatı düzen üzerinden yönetmeyi seviyor, netlik ve hedef odaklı düşünmeyi önceliklendiriyorsun. Bu bazı konularda büyük avantaj sağlasa da duygusal akışı zaman zaman zorlaştırabiliyor. İç sesinle bağının zaman zaman kopması, sezgilerini küçümsemen, kendine “her şey bende bitiyor” sorumluluğunu yüklemen dişil enerjini doğal akışından uzaklaştırıyor. Bu yüzden bazen kaygı, yorgunluk ya da “her şeyi ben halletmeliyim” hissi baskın olabiliyor. Aslında ihtiyacın olan şey kontrolü bırakmak değil; kontrol ile teslimiyeti dengelemek. Dişil enerjin, sessiz ve güçlü bir potansiyel olarak içeride duruyor. Onu aktifleştirdiğinde daha yaratıcı, daha huzurlu, daha empatik ve daha sezgisel hissedebilirsin. Su elementi gibi; akmasına izin verildiğinde seni rahatlatır. Bu test, sadece enerjinin şu anki kullanım şeklini gösteriyor. İstersen bu enerjiyi kolaylıkla yükseltebilirsin.

Dengeli ama Zayıf Çalışan Dişil Enerji

Senin dişil enerjin tamamen kapalı değil ama tam olarak aktif de değil. Bazen sezgilerine güveniyor, bazen hislerine alan açıyorsun; fakat kontrol ihtiyacın veya mantık baskınlığın bu enerjiyi yarıda kesiyor. Dişil enerji senin için bir sığınak gibi çalışıyor: ihtiyaç duyduğunda açılıyor fakat gündelik hayatta geri planda kalıyor. Bu yapı seni dengeli bir insan yapıyor ama potansiyelinin hepsini kullanmadığın noktalar var. Duygularını ifade etmeyi seviyorsun fakat tamamen açmıyorsun. Akışa güveniyorsun ama yine de bir yerde durup izlemeyi seçiyorsun. Bu yüzden enerjin “kırılgan ama hazır” görünüyor. Ufacık bir izin, ufacık bir teslimiyet, dişil tarafını güçlendirmek için yeterli olabilir. Dişil enerjin doğru çalıştığında daha derin bağlar kurabilir, daha sezgisel kararlar alabilir ve içsel huzuru daha rahat hissedebilirsin. Sende zaten doğal bir yumuşaklık, kolay bir empati ve güçlü bir duygusal sezgi var. Sadece aktif hâle gelmek için alan bekliyor.

Dişil Enerjin Güçlü ve Açık

Sen duygularını anlayan, sezgilerini ciddiye alan ve içsel enerjisini doğal şekilde kullanan bir yapıya sahipsin. Dişil enerjin yüksek ama sağlıklı bir seviyede. Kendine zaman ayırmayı biliyor, insanlar arasında yumuşak bir aura yayıyor ve karşındakini anlamayı içgüdüsel olarak başarıyorsun. Aynı zamanda akışa güveniyorsun. Bir şeyleri zorlamadan, olması gerektiği gibi yaşama eğilimin güçlü. Bu durum hem seni rahatlatıyor hem de çevrendeki insanların senin yanında huzur bulmasını sağlıyor. Yaratıcılığın, empatin ve duygusal zekân oldukça gelişmiş. Dişil enerjinin yüksek olması seni kırılgan yapmıyor; aksine içsel bir güç veriyor. Kendini ifade ederken doğal bir yumuşaklık ve netlik birleşiyor. İç sesinle kurduğun bağ güçlü olduğu için çoğu zaman doğru yolu kolaylıkla buluyorsun. Bu enerji hâli hem ilişkilerine hem üretkenliğine çok şey katıyor.

Çok Yüksek ve Baskın Dişil Enerji

Senin dişil enerjin çok yoğun, derin ve baskın şekilde çalışıyor. Sezgilerin o kadar kuvvetli ki bazen insanlardan önce olayları hissedebiliyorsun. Duyguların senin için sadece bir rehber değil, tamamen yaşam pusulası niteliğinde. İnsanlar seni “hisseden”, “anlayan” ve “akışta yaşayan” biri olarak tanımlar. Ancak bu yüksek enerji beraberinde bazı zorluklar da getirebilir. Duyguların fazla yoğunlaşabilir, empati kapasiten seni yorabilir veya başkalarının enerjisini istemeden yüklenebilirsin. Bu yüzden sınır koyma becerin senin için oldukça önemli. Ne kadar güçlü bir sezgiye sahip olsan da, denge kurmadığında duygusal tükenme yaşayabilirsin. Yine de bu yoğun dişil enerji sana eşsiz bir farkındalık, derin duygu dünyası ve sezgisel zeka kazandırıyor. Sen doğuştan “iyileştirici” bir enerji taşıyorsun. Sanatsal tarafın güçlü olabilir, ilişkilerde bağ kurma şeklin çok derindir. Kendine alan açtığında bu enerjiyi hem kendin hem başkaları için dönüştürücü bir güç olarak kullanırsın.

