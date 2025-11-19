Seçimlerine Göre Dişil Enerjin Düşük mü Yüksek mi?
Dişil enerji, sadece cinsiyetten bağımsız olarak; sezgi, akışta olma, yaratıcılık, empati, yumuşaklık ve içsel güven gibi kavramları temsil eder. Kimimiz bu enerjiyi yoğun bir şekilde taşır, kimimiz bastırır ya da dengeleriz. Peki senin dişil enerjin doğal olarak hangi seviyede? Seçimlerin, tepkilerin ve hayata yaklaşımın bu enerjinin gücünü ortaya çıkarabilir.
Hazırsan içindeki dişil gücün ne kadar aktif olduğunu keşfetmeye başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Karar verirken en çok hangisine güvenirsin?
3. En çok hangi davranışı sergilersin?
4. Bir tartışmada nasıl davranırsın?
5. Günlük hayatta en çok hangi his baskın?
6. Zor bir anda sence en sağlıklı tepki hangisi?
7. İlişkilerde en çok hangi tarafa yakınsın?
8. Hangi element seni daha çok temsil ediyor?
9. Günün en sevdiğin anı?
10. Düşündüğünde seni en iyi hangi cümle anlatır?
Dişil Enerjin Genelde Düşük
Dengeli ama Zayıf Çalışan Dişil Enerji
Dişil Enerjin Güçlü ve Açık
Çok Yüksek ve Baskın Dişil Enerji
