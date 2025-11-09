onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Sen Aşk Konularında Ne Kadar Tecrübelisin?

Sen Aşk Konularında Ne Kadar Tecrübelisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.11.2025 - 11:01

İlişkiler bazen kalp çarpıntısı, bazen iletişim sanatı, bazen de doğru zamanı bulma oyunu gibidir. Peki sen bu oyunun hangi seviyesindesin? İlişkilerde gerçekten ne kadar tecrübeli olduğunu öğrenmek ister misin? Bu testte vereceğin cevaplar sana aşk dünyasında nerede durduğunu gösterecek.

 Hazırsan başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk buluşmada mekanı kim seçer?

2. Mesajlaşmada ilk adımı kim atmalı?

3. Tartışmalarda nasıl davranırsın?

4. Bir ilişki başlamadan önce geçmiş ilişkiler konuşulmalı mı?

5. İlk buluşmada hesap konusu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İlişkide özel anılar ve kırgınlıklar paylaşılmalı mı?

7. Birlikte fotoğraf paylaşma konusunda?

8. Beklenti düzeyin?

9. Kıskançlık konusuna bakışın?

10. “Alan-zaman” meselesi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkilerde Ciddi Deneyim Sahibisin

Sen ilişkilere 'olgun kalp, net zihin, güçlü iletişim' yaklaşımıyla bakıyorsun.

Duygularını yönetmeyi, karşı tarafı anlamayı ve dengeli bir ilişki kurmayı biliyorsun. İyi bir ilişki emek, iletişim ve saygı ister; bunu hem teoride hem pratikte çözmüşsün. Karşındakini bunaltmadan seviyor, kendini kaybetmeden bağlı kalıyorsun. Bu da seni sadece partner değil, “hayatı birlikte inşa edilecek insan” seviyesine getiriyor. İnsanlar seninle ilişki yaşadıklarında “büyüdüklerini” hissediyorlar. Sen zaten “ilişkide tecrübe” denince akla gelen kişilerdensin.

Kalbin Öğrenme Aşamasında

Sen sevmenin ve sevilmenin ne olduğunu biliyorsun, ama hâlâ kendini ve ilişkileri tanıma sürecindesin. Bazen doğru şeyi yapıyorsun, bazen kalbin ağır basıyor. Bu çok normal. Tecrüben sana çok şey öğretmiş ama hâlâ keşif alanın açık. İlişkilerde gelişimin tam ortasındasın: Ne istediğini yavaş yavaş biliyorsun. Ne istemediğini artık daha net fark ediyorsun. Doğru kişi geldiğinde, sen de netleşeceksin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın