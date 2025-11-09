Sen Aşk Konularında Ne Kadar Tecrübelisin?

Sen sevmenin ve sevilmenin ne olduğunu biliyorsun, ama hâlâ kendini ve ilişkileri tanıma sürecindesin. Bazen doğru şeyi yapıyorsun, bazen kalbin ağır basıyor. Bu çok normal. Tecrüben sana çok şey öğretmiş ama hâlâ keşif alanın açık. İlişkilerde gelişimin tam ortasındasın: Ne istediğini yavaş yavaş biliyorsun. Ne istemediğini artık daha net fark ediyorsun. Doğru kişi geldiğinde, sen de netleşeceksin.