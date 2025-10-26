Sevgili Olma Konusunda mı Arkadaş Olma Konusunda mı Daha İyisin?

Herkes seni sever ama kimileri “mükemmel sevgili olur bundan” derken kimileri “harika dost, can gibi insan” diyor olabilir. Peki senin gerçek gücün hangi alanda parlıyor? Bu testte vereceğin cevaplarla, senin duygusal bağ kurma biçimini, insan ilişkilerindeki enerjini ve yakınlığa yaklaşım tarzını analiz ediyoruz.

Hazırsan, bakalım sen aşk ilişkilerinde mi yoksa dostluk ilişkilerinde mi daha parlayan bir ruhsun?