Sevgili Olma Konusunda mı Arkadaş Olma Konusunda mı Daha İyisin?
Herkes seni sever ama kimileri “mükemmel sevgili olur bundan” derken kimileri “harika dost, can gibi insan” diyor olabilir. Peki senin gerçek gücün hangi alanda parlıyor? Bu testte vereceğin cevaplarla, senin duygusal bağ kurma biçimini, insan ilişkilerindeki enerjini ve yakınlığa yaklaşım tarzını analiz ediyoruz.
Hazırsan, bakalım sen aşk ilişkilerinde mi yoksa dostluk ilişkilerinde mi daha parlayan bir ruhsun?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Yeni biriyle tanıştığında ilk dikkat ettiğin şey ne olur?
4. Bir arkadaşının derdi olduğunda nasıl davranırsın?
5. Sevgilinden uzun bir mesaj geldi. Ne yaparsın?
6. Plan yaparken hangisini daha çok önemsersin?
7. Tartışma anlarında tavrın nasıldır?
8. Birine gerçekten bağlandığında onu hayatına nasıl alırsın?
9. Aşk senin için ne ifade ediyor?
10. Birinin seni beğendiğini fark ettin. Ne yaparsın?
Sen Çok İyi Bir Sevgilisin!
Sadık Bir Dostsun
Flört Etmeyi Seven Ama Derinleşmekte Zorlanan Birisin
Her İki Alanda da Dengeyi Kurabilen Birisin
