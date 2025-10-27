Bu Anket Arkadaşlıkta Ne Kadar Toleranslı Olduğunu Ortaya Koyacak!
Her arkadaşlık sınanır; kimi zaman küçük kırgınlıklarla, kimi zaman da büyük hayal kırıklıklarıyla… Peki senin sabır sınırların nerede bitiyor? Bazı davranışlar seni anında uzaklaştırır mı, yoksa ''herkes hata yapar” diyip geçebilir misin?
Hazırsan, bakalım sen dostlukta “ikinci şansı” sevenlerden misin, yoksa “bir kere güvendiğim kırarsa geri dönüşü yok” diyenlerden mi?
1. Arkadaşın senden borç aldı, ödemedi; üstüne bir de tatile gitti. Arkadaşlığını bitirir misin?
2. Doğum gününü unutuyor ama kendi doğum gününde senden hediye bekliyor. Arkadaşlığını bitirir misin?
3. Aldatıldığını öğrendi ve sana söylemedi. Arkadaşlığını bitirir misin?
4. Sorunlarını küçümseyip onlar hakkında düşünmeni istemiyor. Arkadaşlığını bitirir misin?
5. Derdini ilk önce sana anlatmak yerine başka bir arkadaşına anlatmış. Arkadaşlığını bitirir misin?
6. 10 buluşmanın 9'unda hesabı sen ödüyorsun. Arkadaşlığını bitirir misin?
7. Sosyal medyada paylaştığın fotoğrafları beğenmiyor/yorum atmıyor. Arkadaşlığını bitirir misin?
8. Baş başa yaptığınız planlara başka arkadaşlarını da getiriyor. Arkadaşlığını bitirir misin?
9. Başkalarının yanında seninle alay etti ama “şakaydı” dedi. Arkadaşlığını bitirir misin?
10. Sürekli sizin eve geliyor ama seni kendi evine asla davet etmiyor. Arkadaşlığını bitirir misin?
