Bu Anket Arkadaşlıkta Ne Kadar Toleranslı Olduğunu Ortaya Koyacak!

Her arkadaşlık sınanır; kimi zaman küçük kırgınlıklarla, kimi zaman da büyük hayal kırıklıklarıyla… Peki senin sabır sınırların nerede bitiyor? Bazı davranışlar seni anında uzaklaştırır mı, yoksa ''herkes hata yapar” diyip geçebilir misin?

Hazırsan, bakalım sen dostlukta “ikinci şansı” sevenlerden misin, yoksa “bir kere güvendiğim kırarsa geri dönüşü yok” diyenlerden mi?