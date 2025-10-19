Sen Hangi Türk Tanrıçanın Soyundansın?

Türk mitolojisinde tanrıçalar yalnızca güzelliğin değil; bilgelik, doğa, savaş, kader ve sezginin de temsilcileridir. Onlar göğün, yerin, suyun ve insan ruhunun koruyucularıdır.

Senin içindeki gücü hangi tanrıça uyandırıyor? Kimi zaman sert bir rüzgâr gibi yönlendirici, kimi zaman ay ışığı gibi şefkatli olabiliyor musun?

Bu test, seni kadim köklerine götürecek. Ruhunun hangi tanrıçayla aynı frekansta titreştiğini öğrenmeye hazır mısın?