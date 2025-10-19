Sen Hangi Türk Tanrıçanın Soyundansın?
Türk mitolojisinde tanrıçalar yalnızca güzelliğin değil; bilgelik, doğa, savaş, kader ve sezginin de temsilcileridir. Onlar göğün, yerin, suyun ve insan ruhunun koruyucularıdır.
Senin içindeki gücü hangi tanrıça uyandırıyor? Kimi zaman sert bir rüzgâr gibi yönlendirici, kimi zaman ay ışığı gibi şefkatli olabiliyor musun?
Bu test, seni kadim köklerine götürecek. Ruhunun hangi tanrıçayla aynı frekansta titreştiğini öğrenmeye hazır mısın?
1. İnsanların seni en çok hangi yönünle tanıdığını düşünüyorsun?
2. Elementlerden hangisi seni en çok temsil ediyor?
3. Birinin sana haksızlık ettiğini fark ettin, ne yaparsın?
4. Öfkenin kontrolünü en çok hangi durumda kaybedebilirsin?
5. İnsanlarla arandaki bağ nasıl olmalı?
6. İnsanlara karşı en faydalı olduğunu düşündüğün yanın ne?
7. Karanlık tarafın ne olabilir?
8. Ruhunun rengi hangisi?
9. Bir güç seçme şansın olsa ne isterdin?
10. En büyük korkun ne olurdu?
Ak Ana'nın Soyundansın!
Sen Kübey'in Soyundansın!
Kartal Ana'nın Soyundansın!
Umay'ın Soyu!
