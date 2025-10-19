onedio
Sen Hangi Türk Tanrıçanın Soyundansın?

Tuğba Karakoç
19.10.2025 - 12:05

Türk mitolojisinde tanrıçalar yalnızca güzelliğin değil; bilgelik, doğa, savaş, kader ve sezginin de temsilcileridir. Onlar göğün, yerin, suyun ve insan ruhunun koruyucularıdır.

Senin içindeki gücü hangi tanrıça uyandırıyor? Kimi zaman sert bir rüzgâr gibi yönlendirici, kimi zaman ay ışığı gibi şefkatli olabiliyor musun? 

Bu test, seni kadim köklerine götürecek. Ruhunun hangi tanrıçayla aynı frekansta titreştiğini öğrenmeye hazır mısın?

1. İnsanların seni en çok hangi yönünle tanıdığını düşünüyorsun?

2. Elementlerden hangisi seni en çok temsil ediyor?

3. Birinin sana haksızlık ettiğini fark ettin, ne yaparsın?

4. Öfkenin kontrolünü en çok hangi durumda kaybedebilirsin?

5. İnsanlarla arandaki bağ nasıl olmalı?

6. İnsanlara karşı en faydalı olduğunu düşündüğün yanın ne?

7. Karanlık tarafın ne olabilir?

8. Ruhunun rengi hangisi?

9. Bir güç seçme şansın olsa ne isterdin?

10. En büyük korkun ne olurdu?

Ak Ana'nın Soyundansın!

Henüz hiçbir şey var olmamışken, sadece sonsuz ve sessiz suların hüküm sürdüğü o ilk anda, ışığın içinden doğarak Tanrı Ülgen’e yaratma kudretini fısıldayan kadim ruh Ak Ana’nın soyundansın. Onun mirasını taşır gibi, sen de sezgilerinle yön bulan, üretkenliğiyle hayatı besleyen bir varlıksın. İç dünyan derin, düşüncelerin saf ve yaratıcı. Sessizliğinde bilgelik, dokunuşlarında ise yeniden doğuş saklı. Senin varlığın, bulunduğun her yere denge, ilham ve umut getiriyor. Tıpkı Ak Ana gibi, karanlığa ışık, durgunluğa hareket, boşluğa anlam katıyorsun.

Sen Kübey'in Soyundansın!

Yaşamın döngüsünü elinde tutan, doğumun ve saflığın koruyucusu Kübey Ana’nın soyundansın. O, yeni hayatın nefesini üfleyen, masumiyetin ve merhametin kutsal temsilcisidir. Kadınlara, çocuklara ve yardıma muhtaç olanlara yönelen eliyle yeryüzüne umut getirir. Sen de onun soyundan gelen biri olarak, içtenliğinle çevreni iyileştiriyor, sezgilerinle insanların özünü kolayca okuyorsun. Ruhun temiz olanla hemen rezonansa girerken, karanlığı sessizce geride bırakabiliyorsun. Gücün, yumuşaklığında gizli; varlığın hem huzur hem güven veriyor. Sen, hayatın kendini yenilemesine aracılık eden nadir ruhlardansın. Kübey’in mirası sende yaşıyor: nerede bir kırık kalp varsa, senin ışığın orayı onarmayı biliyor.

Kartal Ana'nın Soyundansın!

Kadim Şaman inancına göre, insanoğlu yeryüzüne Kartal Ana’nın kanatlarıyla taşınmıştır. O, göğün ateşini taşıyan, güneşin gözünü yeryüzüne indiren kudretli bir ruhtur. Kartal, yalnızca bir kuş değil; yeniden doğuşun, ölümsüzlüğün ve göksel bilincin sembolüdür. Her düşüşünde küllerinden doğar, her sabah güneşi yeniden selamlar. Sen de bu kutsal soyun izlerini taşıyorsun. Hayat seni kaç kere yakarsa yaksın, sen her defasında yeniden şekil alıyor, daha da güçlenerek doğuyorsun. Kalbindeki ateş seni hem sınar hem arındırır. Senin cesaretin, korkusuzca yanmayı göze almandan gelir — çünkü sen bilirsin, küllerine bile hayat üfleyen bir ruhun var. Hiçbir karanlık seni kalıcı olarak yutamaz; çünkü sen, kendi sabahını yaratabilenlerden birisin.

Huğ Hanım, Türk mitolojisinin gazap ve adalet Tanrıçasıdır. Onun ateşi, zalimleri yakar ama mazlumlara ışık olur. Karanlıkla savaşır, dengeyi korur. Her kıvılcımında öfkenin değil, hakikatin gücü vardır. Sen de bu kudretli soyun izlerini taşıyorsun. Adalet duygun öylesine keskin ki, kimi zaman insanlar seni sert sansa da aslında kalbinde dürüstlüğün en saf hali yaşar. Sadakat senin için kutsaldır; bir kez güvendiğin dostun ardında dağ gibi durursun. Bilgeliğinle, sezgilerinle ve güçlü duruşunla herkesin çözemediği kapılar sana açılır. Fakat unutma, bazen adaletin sesi fısıltıyla da duyulur. Ateşin kadar merhametini de hatırla  çünkü senin içindeki güç, hem yakar hem aydınlatır.

Umay'ın Soyu!

Umay'ın Soyu!

Umay, Türk mitolojisinin en kudretli ve en kutsal tanrıçalarından biridir. O, yaşamın kaynağı, doğurganlığın sembolü ve bereketin ta kendisidir. Gökyüzünden iner, çocukların alınlarına ışık kondurur, yeryüzüne can ve umut taşır. Kızdığında gök gürler ama o bile insanları koruma içgüdüsünden doğar. Umay olmadan hayat da doğa da eksik kalırdı. Sen de Tanrıçan Umay’dan aldığı mirasla ışığıyla büyüleyen bir ruh taşıyorsun. Hem koruyucu hem üretkensin; çevrendekiler senin enerjinden besleniyor. Bir gün kalabalığın merkezinde parlar, ertesi gün sessizliğine çekilip kendi iç evrenini büyütürsün. Bu yaşamda senin yolun; keşfetmek, üretmek ve dokunduğun herkese bereket getirmekle dolu. Sen hem gökyüzünün hem yeryüzünün çocuğusun  güçlü, dengeli ve özgür.

