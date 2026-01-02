onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İnfazda 'Af Gibi' Düzenleme: Hapis Cezalarında 'Yarı Yarıya' Dönemi Geliyor, 10 Yıl Ceza Alan 5 Yılda Çıkacak!

İnfazda 'Af Gibi' Düzenleme: Hapis Cezalarında 'Yarı Yarıya' Dönemi Geliyor, 10 Yıl Ceza Alan 5 Yılda Çıkacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2026 - 08:53

Ceza sisteminde dengeleri değiştirecek yeni bir çalışma için kollar sıvandı. Hapis cezalarında 'yarı yarıya' formülünü öngören düzenleme hayata geçerse, 10 yıl hüküm giyenler 5. yılında tahliye olabilecek. Ancak düzenleme herkesi kapsamayacak; kırmızı çizgiler net.

Kaynak: Yücel Kayaoğlu / Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hükümet kanadı ve Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde uzun süredir tartışılan infaz sürelerindeki dengesizliği gidermek ve sistemi daha anlaşılır kılmak adına kapsamlı bir çalışma başlattı.

Hükümet kanadı ve Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde uzun süredir tartışılan infaz sürelerindeki dengesizliği gidermek ve sistemi daha anlaşılır kılmak adına kapsamlı bir çalışma başlattı.

Meclis gündemine bu yıl içerisinde taşınması hedeflenen yeni yasa tasarısı, cezaların infazında köklü değişiklikler öngörüyor. Hazırlanan taslağın yasalaşması halinde, mevcut durumda cezaevinde bulunan yaklaşık 40 ila 50 bin hükümlüye tahliye kapısı aralanmış olacak.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Yapılması planlanan değişikliğin merkezinde 'eşitlik' ilkesi yer alıyor. Mevcut sistemde adli suçlular, terör suçluları ve bazı özel suç tipleri arasında infaz süreleri değişkenlik gösteriyor; bu oranlar suçun türüne göre cezanın üçte ikisi veya dörtte üçü kadar uygulanabiliyor. AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı yeni modelde ise genel kuralın, cezanın yarısının yatılması şeklinde değiştirilmesi hedefleniyor. Yani, hakkında 10 yıl hapis cezası verilmiş bir hükümlü, cezaevinde 5 yılını doldurduğunda şartlı tahliyeden yararlanabilecek. Halihazırda cezasının yüzde 50'sini tamamlamış olanlar da yasa çıktığı anda özgürlüklerine kavuşabilecek.

Ancak bu 'yarı yarıya' formülü tüm suçları kapsamayacak. Toplum vicdanını derinden yaralayan suç tipleri için hükümetin tavrı net. Kadın ve çocuk cinayetleri, aile içi şiddet, taciz, tecavüz ve terör suçları bu indirimin dışında tutulacak; bu kişiler için infaz süreleri yüksek tutulmaya devam edilecek. Böylece benzer cezayı alıp farklı tarihlerde hapse girdiği için farklı muamele gören mahkumlar arasındaki adaletsizliğin giderilmesi amaçlanıyor.

Üç aşamalı olarak planlanan bu reformun ikinci ayağını ise denetim mekanizmaları oluşturuyor. Özellikle DEM Parti tarafından sıkça eleştirilen ve 'objektif olmadıkları' iddia edilen Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları yeniden yapılandırılacak. Hükümlünün 'iyi halli' olup olmadığına karar veren bu kurullarda uzmanlaşmaya gidilecek. Kurullardaki psikolog, pedagog ve psikiyatrların etkisi artırılarak, mahkumun gerçekten pişmanlık duyup duymadığı ve topluma karışmaya hazır olup olmadığı bilimsel verilerle analiz edilecek. Sadece kağıt üzerinde değil, gerçekten ıslah olduğu tespit edilenler erken tahliye avantajını kullanabilecek.

Düzenlemenin son aşaması ise tahliye sonrası süreci kapsıyor. Hapisten çıkan kişinin yeniden suça sürüklenmemesi için devlet takibi ve desteği sürecek. Tahliye olan kişiye ve ailesine psikolojik destek sağlanmasının yanı sıra, bu kişilerin meslek edinmesi ve iş bulması kolaylaştırılacak. Böylece cezaevinden çıkan bireyin topluma adaptasyonu sağlanarak, infaz sisteminin temel amacı olan 'topluma kazandırma' hedefi hayata geçirilmiş olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
10
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yavuz yiğitgülsün

Patron çıldırdı, kampanya üstüne kampanya

yakup ç

boyle adaletin taaa... hirsizlar, dolandiricilar devam etsin zaten yari yariya iniyor cezalari

cyber boy

olması gereken detayları okumayan sanıyor ki caniler serbst

Cübbeli Palpatine Hoca

10 yıl ceza almış birinin sakız çalmaktan hapse girdiğini falan düşünüyorsan vay haline.