İnfazda 'Af Gibi' Düzenleme: Hapis Cezalarında 'Yarı Yarıya' Dönemi Geliyor, 10 Yıl Ceza Alan 5 Yılda Çıkacak!
Ceza sisteminde dengeleri değiştirecek yeni bir çalışma için kollar sıvandı. Hapis cezalarında 'yarı yarıya' formülünü öngören düzenleme hayata geçerse, 10 yıl hüküm giyenler 5. yılında tahliye olabilecek. Ancak düzenleme herkesi kapsamayacak; kırmızı çizgiler net.
Kaynak: Yücel Kayaoğlu / Türkiye Gazetesi
Hükümet kanadı ve Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde uzun süredir tartışılan infaz sürelerindeki dengesizliği gidermek ve sistemi daha anlaşılır kılmak adına kapsamlı bir çalışma başlattı.
boyle adaletin taaa... hirsizlar, dolandiricilar devam etsin zaten yari yariya iniyor cezalari
olması gereken detayları okumayan sanıyor ki caniler serbst
10 yıl ceza almış birinin sakız çalmaktan hapse girdiğini falan düşünüyorsan vay haline.