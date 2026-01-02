İnfazda 'Af Gibi' Düzenleme: Hapis Cezalarında 'Yarı Yarıya' Dönemi Geliyor, 10 Yıl Ceza Alan 5 Yılda Çıkacak!

Meclis gündemine bu yıl içerisinde taşınması hedeflenen yeni yasa tasarısı, cezaların infazında köklü değişiklikler öngörüyor. Hazırlanan taslağın yasalaşması halinde, mevcut durumda cezaevinde bulunan yaklaşık 40 ila 50 bin hükümlüye tahliye kapısı aralanmış olacak.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Yapılması planlanan değişikliğin merkezinde 'eşitlik' ilkesi yer alıyor. Mevcut sistemde adli suçlular, terör suçluları ve bazı özel suç tipleri arasında infaz süreleri değişkenlik gösteriyor; bu oranlar suçun türüne göre cezanın üçte ikisi veya dörtte üçü kadar uygulanabiliyor. AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı yeni modelde ise genel kuralın, cezanın yarısının yatılması şeklinde değiştirilmesi hedefleniyor. Yani, hakkında 10 yıl hapis cezası verilmiş bir hükümlü, cezaevinde 5 yılını doldurduğunda şartlı tahliyeden yararlanabilecek. Halihazırda cezasının yüzde 50'sini tamamlamış olanlar da yasa çıktığı anda özgürlüklerine kavuşabilecek.

Ancak bu 'yarı yarıya' formülü tüm suçları kapsamayacak. Toplum vicdanını derinden yaralayan suç tipleri için hükümetin tavrı net. Kadın ve çocuk cinayetleri, aile içi şiddet, taciz, tecavüz ve terör suçları bu indirimin dışında tutulacak; bu kişiler için infaz süreleri yüksek tutulmaya devam edilecek. Böylece benzer cezayı alıp farklı tarihlerde hapse girdiği için farklı muamele gören mahkumlar arasındaki adaletsizliğin giderilmesi amaçlanıyor.

Üç aşamalı olarak planlanan bu reformun ikinci ayağını ise denetim mekanizmaları oluşturuyor. Özellikle DEM Parti tarafından sıkça eleştirilen ve 'objektif olmadıkları' iddia edilen Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları yeniden yapılandırılacak. Hükümlünün 'iyi halli' olup olmadığına karar veren bu kurullarda uzmanlaşmaya gidilecek. Kurullardaki psikolog, pedagog ve psikiyatrların etkisi artırılarak, mahkumun gerçekten pişmanlık duyup duymadığı ve topluma karışmaya hazır olup olmadığı bilimsel verilerle analiz edilecek. Sadece kağıt üzerinde değil, gerçekten ıslah olduğu tespit edilenler erken tahliye avantajını kullanabilecek.

Düzenlemenin son aşaması ise tahliye sonrası süreci kapsıyor. Hapisten çıkan kişinin yeniden suça sürüklenmemesi için devlet takibi ve desteği sürecek. Tahliye olan kişiye ve ailesine psikolojik destek sağlanmasının yanı sıra, bu kişilerin meslek edinmesi ve iş bulması kolaylaştırılacak. Böylece cezaevinden çıkan bireyin topluma adaptasyonu sağlanarak, infaz sisteminin temel amacı olan 'topluma kazandırma' hedefi hayata geçirilmiş olacak.